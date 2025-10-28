Lions, Aicit e Fondazione Mediolanum al fianco degli Amici di Chiara contro la leucemia infantile

Una cena tra solidarietà, memoria e impegno concreto

Raccolti fondi per la Fondazione Maria Letizia Verga di Monza grazie all’impegno congiunto dei club lecchesi e dei charity partners

MALGRATE – Una serata all’insegna della solidarietà e della speranza, quella che si è svolta giovedì 23 ottobre al ristorante Griso di Malgrate, dove i Lions Club Lecco Host, Lions Club Lecco San Nicolò, AICIT e Fondazione Mediolanum hanno unito le forze per sostenere la ricerca contro la leucemia infantile.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con l’associazione Gli Amici di Chiara – Adottiamo un laboratorio di ricerca, è stata dedicata al sostegno della Fondazione Maria Letizia Verga di Monza, punto di riferimento internazionale per la cura e lo studio dei tumori del sangue in età pediatrica.

Durante la serata, Roberto Gualtieri, presidente dell’associazione Gli Amici di Chiara, ha ripercorso la storia del gruppo: “Siamo nati trent’anni fa a Vercurago. L’associazione è frutto di una storia personale: mia figlia fu colpita da leucemia. Nonostante le cure e la dedizione straordinaria dei medici Andrea Biondi e Adriana Balduzzi, che questa sera sono qui presenti e interverranno più tardi, la piccola non è riuscita a vincere la malattia. Da quel dolore è nata però la volontà di trasformarlo in un gesto di bene. Dopo un concerto in chiesa organizzato in sua memoria, io e un gruppo di amici abbiamo deciso di continuare su quella strada, unendo musica, cultura e solidarietà”.

Nata così, l’associazione Gli amici di Chiara oggi è una realtà che continua a raccogliere fondi per la ricerca e a sostenere i progetti della Fondazione Maria Letizia Verga. Il prof. Andrea Biondi, Direttore Scientifico del Centro di Ricerca Tettamanti, ha sottolineato durante il suo intervento l’importanza del sostegno continuo: “Il nostro obiettivo è curare di più per curare meglio, portando la guarigione oltre l’attuale 85% dei casi e offrendo ai bambini terapie sempre più efficaci”.

A seguire, è intervenuto Giovanni Pirovano, presidente di Banca Mediolanum: “Sono felice di essere qui per sostenere questa iniziativa e incoraggiare la raccolta fondi per una causa così importante. La nostra banca raddoppierà ogni donazione raccolta.”

Un momento di grande emozione è stato l’intervento della prof.ssa Adriana Balduzzi, Direttrice della Struttura Complessa di Pediatria dell’IRCCS San Gerardo dei Tintori di Monza, che ha ricordato la piccola Chiara e lo spirito che anima la Fondazione Verga: “Ho avuto l’onore di curare Chiara. Giovanni Verga ci ha insegnato che il nostro non è solo un lavoro, ma una missione: abbiamo tra le mani il destino di bambini, ragazzi e adolescenti. Provo una profonda gratitudine per voi, perché con questa donazione offrite alla Fondazione Verga nuove risorse per assisterli sempre meglio”.

Grazie ai contributi raccolti e al sostegno dei charity partners, è stato possibile finanziare un impegno complessivo di 60 mila euro per la realizzazione di un laboratorio di ricerca dedicato allo studio e al miglioramento delle terapie contro la leucemia infantile.