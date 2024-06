Lions Club Lecco Host, donazione da 3 mila euro al Gruppo Alpini di Galbiate

A contribuire anche i club gemellati di Pforzheim e Saint-Raphaël

La somma devoluta all’associazione Baita degli Alpini, in un anno importante per il Gruppo ANA che festeggia il centenario

LECCO – Tremila euro dai soci del Lions Club Lecco Host e dai club gemellati di Pforzheim e Saint-Raphaël al Gruppo Alpini di Galbiate. La donazione è avvenuta durante l’ultima serata di gemellaggio alla Baita degli Alpini. A ricevere la somma Roberto Tentori, presidente dell’associazione Gruppo Alpini Galbiate.

Un dono che rientra nei progetti portati avanti dai tre club (italiano, francese e tedesco) devoluto all’associazione Baita degli Alpini che collabora con vari enti del territorio su diversi progetti, tra cui le “giornate ecologiche” promosse dal Parco Monte Barro, che prevedono la pulizia dei boschi e il ripristino dei sentieri del Monte Barro, oltre a interventi di pulizia del fiume Adda e numerose iniziative di solidarietà e beneficenza a favore della parrocchia, della Croce Rossa e di altri progetti a supporto di bambini, anziani e della comunità in generale. Tentori ha affermato che i valori del Gruppo Alpini sono gli stessi del Lions Club Lecco Host, entrambi incentrati sull’aiuto umanitario. Inoltre, il presidente ha sottolineato che quest’anno è particolarmente importante per il Gruppo Alpini di Galbiate perché compirà 100 anni.

Peter Moller, vicepresidente del Lions Club di Pforzheim, e François Changeur, presidente del Lions Club di Saint-Raphaël, hanno espresso il loro sentito ringraziamento al Lions Club Lecco Host per l’invito a Lecco, una città ricca di bellezze naturalistiche e tradizioni. Moller ricordato poi con orgoglio come i tre club siano gemellati da 60 anni, unendosi non solo tra loro, ma anche le loro culture. Changeur ha sottolineato che l’importanza dell’incontro risiede non solo nel rafforzare l’amicizia, ma anche nel portare avanti nuovi progetti insieme e nello scambio di idee.

Dopo il sentito ringraziamento per il contributo a sostegno del Gruppo Alpini, Antonio Brusadelli, presidente del Lions Club Lecco Host, ha preso la parola: “Questo gemellaggio (iniziato il 6 giugno) è stato un vero successo. Sono state giornate intense e piene di attività, durante le quali abbiamo mostrato le bellezze del nostro territorio e, grazie alla nostra donazione al Gruppo Alpini, abbiamo contribuito ancora una volta a proteggere queste bellezze paesaggistiche e ad aiutare la comunità. Vorrei ringraziare di cuore i nostri amici francesi e tedeschi: nonostante il passare degli anni e il cambiamento di soci e presidenti, i nostri ideali rimangono sempre gli stessi.”