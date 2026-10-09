L’istituto Badoni trionfa al concorso nazionale “Da Volta a…” con quattro progetti premiati

La commissione ha apprezzato i lavori sviluppati nell’ambito delle attività del Dipartimento di Chimica

La scuola di Lecco ha vinto anche la medaglia d’argento alle Olimpiadi nazionali di informatica con Davide Grieco

LECCO – L’Istituto di Istruzione Superiore “A. Badoni” di Lecco ha ottenuto un risultato strepitoso al concorso nazionale “Da Volta a…”, organizzato nell’ambito delle Giornate dell’Elettrochimica Italiana 2026, con quattro differenti progetti presentati dagli studenti, che sono stati premiati dalla Commissione scientifica. I lavori, sviluppati nell’ambito delle attività del Dipartimento di Chimica dell’Istituto Badoni, hanno evidenziato competenze progettuali, capacità di problem solving e una forte attenzione alla sperimentazione, confermando la qualità del percorso formativo degli studenti.

La commissione ha attribuito i seguenti riconoscimenti:

Progetto vincitore del Premio Innovazione Tecnologica : “Batteria Alluminio-Aria: progettazione, costruzione e applicazione su veicolo elettrico in miniatura” classe 2 CMM – selezionato tra i tre elaborati vincitori del Concorso, per la capacità di trasformare un’idea di ricerca sulle batterie del futuro in un prototipo completo e funzionante, integrando elettrochimica, progettazione meccanica ed elettronica.

: “Batteria Alluminio-Aria: progettazione, costruzione e applicazione su veicolo elettrico in miniatura” – selezionato tra i tre elaborati vincitori del Concorso, per la capacità di trasformare un’idea di ricerca sulle batterie del futuro in un prototipo completo e funzionante, integrando elettrochimica, progettazione meccanica ed elettronica. Menzione d’onore : “Sensor Box per il monitoraggio di sicurezza delle batterie” classe 2 AEE – selezionato per l’originale sviluppo di un sistema intelligente dedicato alla sicurezza delle batterie, capace di integrare sensoristica, programmazione e conoscenze chimico-fisiche per affrontare una problematica concreta della tecnologia attuale.

: “Sensor Box per il monitoraggio di sicurezza delle batterie” – selezionato per l’originale sviluppo di un sistema intelligente dedicato alla sicurezza delle batterie, capace di integrare sensoristica, programmazione e conoscenze chimico-fisiche per affrontare una problematica concreta della tecnologia attuale. Menzione d’onore : “Serratura a Password Invisibile con Sistema a Pressione” classe 2 DI – selezionato per l’originalità della soluzione proposta e la capacità di combinare sicurezza, basso consumo energetico e progettazione hardware.

: “Serratura a Password Invisibile con Sistema a Pressione” – selezionato per l’originalità della soluzione proposta e la capacità di combinare sicurezza, basso consumo energetico e progettazione hardware. Menzione speciale per il problem solving creativo: “PowerBox 9V: dispositivo di ricarica di emergenza per smartphone” classe 3 BIT – selezionato per la capacità di tradurre un’esigenza concreta in una soluzione semplice e funzionale, attraverso l’integrazione di componenti e competenze tecniche in un dispositivo di immediata utilità.

La Commissione ha inoltre rivolto “i vivi complimenti per il percorso realizzato con le sue classi”, sottolineando come la presentazione di quattro contributi di così elevata qualità rappresenti “un risultato di particolare rilievo”, evidenziando la buona preparazione degli studenti, che hanno saputo dimostrare le loro capacità, grazie anche alla progettazione didattica attenta e coinvolgente coordinata dal prof. Gianluca Scicchitano, con la collaborazione del prof. Luigi De Luca e della prof.ssa Federica Maggioni.

I ragazzi hanno espresso tutto il loro entusiasmo

“È stata una bella esperienza, durante la quale, oltre ad aver imparato qualcosa in più sul mondo di Volta, ci siamo anche divertiti molto”

“La partecipazione al concorso ‘Da Volta a…’ ci ha fin da subito entusiasmato nonostante non sapessimo nel dettaglio cosa avremmo dovuto fare. Pian piano grazie ai nostri Professori ci siamo immersi sempre più nella storia di Volta e nell’evoluzione continua che è presente nel campo delle pile”.

“Ricercando informazioni storiche, visitando siti specialistici e immergendoci completamente nel progetto siamo riusciti a formare nella nostra testa un idea di progetto da poter realizzare. Il progetto non era fin da subito pensato e ideato nella sua interezza, ma nel corso del lavoro abbiamo fatto molte modifiche e ragionato su come ottimizzare le nostre idee per lo scopo che avevamo in mente di raggiungere, e sembra proprio che siamo riusciti a centrare il nostro obiettivo!”

“Per quanto riguarda la giornata delle premiazioni eravamo tutti molto emozionati, non sapevamo cosa ci attendesse e non ci aspettavamo che oltre ad essere premiati per il lavoro svolto, ci avrebbero fatto visitare il palazzo dell’Istituto Lombardo, in cui sono custoditi parte dei manoscritti originali contenenti gli appunti di Volta stesso, è stato veramente interessante e allo stesso tempo curioso vedere come vengono mantenuti e conservati gli appunti del grande Alessandro”.

“Ci teniamo a ringraziare di cuore i nostri Professori che ci hanno permesso di partecipare a questa entusiasmante ed arricchente esperienza!”

“Questa esperienza ci è piaciuta molto, dalla creazione del nostro progetto da zero fino a vederlo sul grande schermo durante la premiazione”.

“Vedere le nostre idee piano piano prendere forma e funzionare davvero è stata una cosa di cui siamo molto orgogliosi”.

La cerimonia ufficiale di premiazione si è svolta il 18 settembre scorso presso Palazzo Brera a Milano, alla presenza delle istituzioni promotrici. I quattro gruppi del Badoni sono stati chiamati a ritirare i riconoscimenti e a presentare i propri elaborati in formato elevator pitch di tre minuti. Il pomeriggio ha previsto anche l’Electrochemistry Fair e una visita guidata esclusiva al patrimonio voltiano dell’Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere.

Olimpiadi italiane di informatica

Un altro traguardo importante è stato raggiunto dall’alunno Davide Grieco, della classe 4 BI che ha partecipato alle Olimpiadi Italiane di Informatica, ottenendo la medaglia d’argento alla finale nazionale della XXVI edizione dei Campionati nazionali, svolta a Campobasso dal 24 al 26 settembre 2026. Una competizione rivolta agli studenti delle scuole superiori che premia la conoscenza dell’informatica, la capacità di problem solving, il ragionamento logico-matematico e la progettazione di algoritmi efficienti attraverso un linguaggio di programmazione.

La competizione si sviluppa principalmente in 3 fasi consecutive ad eliminazione:

Fase scolastica: test a risposta chiusa e aperta incentrato sulla logica Fase territoriale: vera e propria gara di programmazione in cui occorre scrivere algoritmi per risolvere problemi matematici con l’ausilio del computer Fase nazionale: la finale in presenza tra i migliori studenti, selezionati nelle fasi precedenti. Il formato è simile a quello della territoriale, ma con problemi di complessità maggiore.

“Nella fase scolastica di quest’anno ho ottenuto 81/100 punti, che mi hanno permesso di avanzare alla selezione successiva. Alla gara territoriale sono arrivato 1° in Italia, esclusi solo gli studenti già convocati di diritto alla finale, per i risultati dell’anno scorso, garantendomi un posto per la finale. Alla finale nazionale, infine, ho conquistato il 23° posto assoluto in Italia e per questo mi è stata conferita la medaglia d’argento – ha raccontato Davide -. La finale si è svolta nel liceo “Romita” di Campobasso (Molise). Il 24 settembre sono arrivato all’evento assieme ad altri due ragazzi di Como e il professore referente della scuola “Magistri Cumacini”; c’è stata la cerimonia di apertura e la gara di pratica. Il 25 si è svolta la competizione, che è durata 5 ore. Il 26 c’è stata la cerimonia di premiazione con consegna delle medaglie, e successivamente il ritorno a casa in treno. Per arrivare a questo traguardo c’è voluto un intero anno scolastico di preparazione in parallelo alla scuola. La gara è stata difficile da gestire sia sul piano organizzativo che per la tensione, e questo mi ha insegnato come migliorare per le prossime volte”.

Questi risultati confermano l’impegno dell’IIS Badoni nel promuovere una didattica innovativa e laboratoriale, e valorizza il lavoro svolto dagli studenti, protagonisti di un percorso di eccellenza scientifica, informatica e progettuale. Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche alla Direzione dell’Istituto, che ha sostenuto con convinzione le attività progettuali e laboratoriali, favorendo un ambiente didattico aperto alla ricerca, alla sperimentazione e alla valorizzazione dei talenti degli studenti. L’appuntamento per conoscere questa realtà e le sue attività è previsto in occasione dell’iniziativa “Orientalamente” prevista fino a venerdì 16 ottobre e durante gli Open Day, che si terranno sabato 7 novembre e sabato 16 gennaio 2027.