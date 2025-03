Living Land. Due nuovi bandi rivolti ai giovani

Due bandi offrono a giovani tra i 18 e i 29 anni di progettare attività per anziani e raccogliere storie di vita nelle RSA locali

LECCO – Living Land lancia due nuove opportunità per i giovani del territorio lecchese, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra le generazioni. Si tratta di due bandi rivolti a ragazzi e ragazze tra i 18 e i 29 anni, pensati per favorire l’incontro con la popolazione anziana e valorizzare la memoria storica attraverso la progettazione di attività e la raccolta di storie di vita. Le candidature per entrambi i progetti sono aperte fino al 7 aprile 2025.

Il primo bando, intitolato “Progettare Attività per gli Over 65”, invita i giovani a ideare e realizzare attività pensate per migliorare la qualità della vita degli over 65. L’iniziativa offre l’opportunità di collaborare con alcuni dei più importanti centri del territorio, come il Centro Donadoni di Malgrate, Villa Ciceri di Valmadrera, la Casa del Cieco di Civate e lo spazio anziani di Oliveto Lario. I partecipanti, che avranno il supporto di tutor esperti, potranno seguire un percorso formativo di circa 40 ore, che si svolgerà tra maggio e luglio 2025. Ad ogni giovane verrà riconosciuto un compenso di 400 euro lordi. Il progetto è finanziato dalla Fondazione Comunitaria del Lecchese e dall’Ambito Territoriale di Lecco, con la collaborazione dei Comuni di Civate, Malgrate, Oliveto Lario e Valmadrera.

Il secondo bando, “Giovani Competenti – Storie di Vita nelle RSA”, offre ai giovani l’opportunità di raccogliere e raccontare le storie di vita degli anziani ospiti delle RSA del territorio. Il progetto, che si svilupperà tra fine aprile e fine luglio 2025, permetterà ai partecipanti di esplorare il metodo autobiografico, raccogliendo esperienze e emozioni di chi ha vissuto una vita ricca di storia. I giovani collaboreranno con diverse strutture, tra cui gli Istituti Riuniti Airoldi e Muzzi di Lecco, la Fondazione Casa di Riposo “Brambilla-Nava Onlus” di Civate, Villa dei Cedri di Merate, e molte altre. Il percorso prevede circa 45 ore di attività e un’indennità di 450 euro lordi. Il progetto è finanziato dalla Fondazione Fratelli Frassoni e dalla Fondazione Comunitaria del Lecchese, in collaborazione con i Comuni degli Ambiti territoriali di Bellano, Lecco e Merate.

Entrambi i progetti si terranno presso Officina Badoni a Lecco, luogo di formazione e incontro per i partecipanti.

Per maggiori informazioni e per iscriversi, è possibile consultare il sito web www.livingland.info o contattare il numero 335 7502021 o l’indirizzo email livingland.giovani@consorzioconsolida.it.