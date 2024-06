Living Land, estate ricca di eventi a Labirinto Bonacina

Il programma messo a punto dai partecipanti del bando Giovani Competenti progettare attività per gli Over 65

Gli eventi si terranno nel rione di Bonacina

LECCO – Dopo la fase di progettazione, al via la realizzazione degli eventi pensati dai partecipanti del bando Giovani Competenti progettare attività per gli Over 65, iniziativa realizzata nell’ambito del progetto Living Land in collaborazione con Spazio Labirinto Bonacina e Spazio “Il Giglio”. Un ricco calendario di proposte innovative, ideato sulla base degli interessi degli anziani e delle proprie competenze, che coinvolgerà attivamente nei mesi di giugno e luglio la comunità locale.

“Le attività intergenerazionali permettono un importante arricchimento reciproco ai partecipanti: gli anziani si nutrono dell’energia e dell’entusiasmo dei ragazzi e i giovani assorbono e imparano a coltivare tradizioni, conoscenze e competenze simbolo della nostra identità, dei nostri luoghi e della nostra storia. Come Amministrazione sosteniamo con grande consapevolezza queste iniziative e ringraziamo tutte le realtà che le rendono possibili” affermano gli assessori del Comune di Lecco al Welfare Emanuele Manzoni e alla Famiglia, Giovani e Comunicazione Alessandra Durante.

Gli eventi sono stati suddivisi in più filoni: Canta che ti passa con proposte canore e musicali, Tempo di Rilassarsi con laboratori estetici, Bonacina.. ieri e oggi con attività storico-culturali, Let’s play… Giochiamo insieme! con attività ludiche e Chef a Bonacina con i laboratori di cucina. Le iniziative si terranno presso lo Spazio Labirinto in via Labirinto 1 a Bonacina (Lecco) e sono invitati a partecipare tutti i cittadini della città.

Il calendario degli eventi:

Giugno:

Martedì 18 giugno dalle 15:00 alle 17:00: SANREMO CHIAMA, BONACINA RISPONDE: pomeriggio di karaoke, cantiamo insieme canzoni di diverse epoche!

Giovedì 20 giugno dalle 9:30 alle 11:30: Incontro per organizzare un tour del rione Bonacina, raccolta di storie e memorie

Martedì 25 giugno dalle 15:00 alle 17:00: GIOCHI DA TAVOLO: scopriamo insieme nuove modalità di gioco

Giovedì 27 giugno dalle 9:30 alle 11:30: RICETTA SALVA MERENDA: prepariamo una cheesecake

Sabato 29 giugno dalle 18:00: BONACINA IERI E OGGI – FESTA DI QUARTIERE

Luglio:

Martedì 2 luglio dalle 15:00 alle 17:00: BALLANDO A BONACINA: pomeriggio di ballo in compagnia di Alessio

Giovedì 4 luglio dalle 9:30 alle 11:30: Passeggiata a tappe di prova! definiamo insieme un itinerario adatto a tutti passando per i luoghi più caratteristici del rione.

Martedì 9 luglio dalle 15:00 alle 17:00: LE CARTE… MILLE USI! Pomeriggio di convivialità in cui scoprire le infinite possibilità che le classiche carte da gioco possono offrire.

Giovedì 11 luglio dalle 9:30 alle 11:30: Lezione di make-up e cura della pelle

Martedì 16 luglio dalle 15:00 alle 17:00: CORISTI PER UN GIORNO: pomeriggio di canto in compagnia

Giovedì 18 luglio dalle 9:30 alle 11:30: ARTE IN CUCINA: decoriamo i muffin e creiamo tovaglioli originali

Venerdì 19 luglio dalle 9:30 alle 11:30: PASSEGGIATA PER LE VIE DI BONACINA alla scoperta della sua storia e di angoli conosciuti. I luoghi evocano emozioni e ricordi di un’altra epoca da condividere con tutti!

Martedì 23 luglio dalle 15:00 alle 17:00: E QUESTA LA SAI? Pomeriggio di convivialità in cui mettere alla prova le proprie conoscenze culturali

Per ulteriori informazioni e per le prenotazioni, si prega di contattare Beatrice Civillini al numero 348 527 2116.