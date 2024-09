Living Land: successo per le iniziative estive, oltre 470 giovani coinvolti

Sono aperti due nuovi bandi per l’autunno

LECCO – Per l’estate 2024, Living Land ha offerto a centinaia di giovani del territorio una valida alternativa per trascorrere il tempo libero in modo produttivo e significativo. Oltre 470 ragazzi e ragazze hanno partecipato alle proposte organizzate grazie al supporto dell’Ambito di Bellano, dell’Ambito di Lecco, di numerosi Comuni coinvolti e degli enti ospitanti, oltre alla Fondazione Comunitaria del Lecchese.

“Esprimiamo la nostra grande soddisfazione per il successo del progetto, che anche quest’anno ha registrato un’importante partecipazione dei giovani, segno della rilevanza e del valore di questa esperienza per loro. Ringraziamo i Comuni, le cooperative e tutte le realtà locali che, credendo in questo progetto, lo rendono possibile, offrendo ai giovani opportunità di crescita e partecipazione attiva nella vita della comunità” dichiarano Sabina Panzeri, Presidente dell’Ambito di Lecco, e Gabriella Del Nero, Presidente dell’Ambito di Bellano.

Util Estate ha visto la partecipazione di oltre 380 partecipanti, selezionati tra le 610 candidature ricevute, in un programma dedicato ai ragazzi e alle ragazze di età compresa tra 15 e 18 anni. Da metà giugno fino a fine luglio, questi partecipanti hanno preso parte ad attività di gruppo finalizzate alla riqualificazione e manutenzione di beni comuni, alla creazione di opere grafiche e artistiche, e al lavoro in aziende agricole e agriturismi.

Le attività si sono svolte in numerosi comuni, tra cui Abbadia Lariana, Annone Brianza, Ballabio, Bosisio Parini, Bulciago, Calolziocorte, Carenno, Casargo, Castello Brianza, Civate, Colico, Colle Brianza, Cortenova, Dervio, Dolzago, Ello, Erve, Galbiate, Garbagnate Monastero, Garlate, Lecco, Lierna, Malgrate, Mandello del Lario, Margno, Molteno, Monte Marenzo, Oggiono, Olginate, Oliveto Lario, Pasturo, Pescate, Primaluna, Sirone, Valgreghentino, Valmadrera, Vercurago, oltre a realtà come Azienda Agricola Airoldi di Olginate, Cascina Selvetto di Galbiate, CFP di Lecco, l’agriturismo Il Ronco di Garlate e l’Oliveto alla Casa del Cieco di Civate.

Anche i bandi per i Giovani Competenti, impiegati nell’ambito del turismo, della cultura, del teatro e in attività per la comunità, hanno riscosso successo con 369 candidature e 96 selezionati. Queste iniziative, dedicati ai giovani tra i 17 e i 30 anni, sono caratterizzate da una dimensione educativa e di orientamento, permettono ai giovani di sperimentarsi in contesti ed enti del proprio territorio, arricchendosi di competenze grazie anche all’accompagnamento di un tutor e a un percorso formativo di gruppo.

“La partecipazione ai progetti estivi offre ai giovani un’occasione di crescita personale. Non solo sviluppano competenze pratiche e sociali, ma contribuiscono anche attivamente al benessere della comunità. L’entusiasmo e l’impegno che dimostrano ogni anno sono una testimonianza del valore di queste esperienze, sia per i ragazzi che per il territorio – continua Eleonora Cortesi, coordinatrice del progetto Living Land – Queste opportunità non si limitano al solo periodo estivo, durante tutto l’anno vengono attivati diversi bandi per diverse fasce d’età”.

Infatti, sono già attivi due nuovi bandi che entreranno nel vivo nel periodo autunnale. Si tratta dei Giovani Competenti in Attività educative, in cui i giovani tra i 18 e i 23 anni saranno impegnati in attività pomeridiane, come aiuto compiti e attività laboratoriali, rivolte a bambini e preadolescenti nei Comuni di Annone di Brianza, Bellano, Bulciago, Casatenovo, Castello di Brianza, Colle Brianza, Cremeno, Dolzago, Galbiate, Lecco, Mandello del Lario, Merate, Missaglia, Nibionno, Oggiono, Premana, Sirone. La scadenza del bando è prevista per il 17 settembre.

Per i giovani inoccupati o disoccupati tra i 17 e i 28 anni è attivo il bando Ricerca Attiva del Lavoro, che consiste in un percorso di formazione gratuito di otto incontri durante il quale verranno presentate delle strategie efficaci per la ricerca del lavoro che potranno essere sperimentate in gruppo e dai singoli giovani. Al termine del percorso verrà proposto uno stage retribuito, per un periodo di 4 mesi, con indennità mensile pari a 500 euro. Iscrizioni entro il 23 settembre.