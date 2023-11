Lo spettacolo della transumanza attraversa la città

Una tradizione che si ripete

Il viaggio di centinaia di ovini dagli alpeggi alla pianura

LECCO – Una tradizione antica che si ripete di anno in anno: questa mattina, domenica 5 novembre, in città è passata la transumanza: centinaia di ovini e qualche asinello hanno ‘invaso’ le strade, guidati dai pastori e dai cani, per il viaggio dagli alpeggi verso la pianura dove trascorreranno la stagione fredda. Un ‘corteo’ sempre affascinante che non manca di riscuotere successo tra i fortunati spettatori.

Nel 2019 la transumanza era stata proclamata patrimonio culturale immateriale dell’umanità dall’Unesco: “Pastori transumanti sono tuttora in attività nelle nostre province, e tra essi vi sono numerosi giovani cui è affidata la memoria di una tradizione millenaria, legata anche alla produzione di rarità casearie e al mantenimento di razze bovine e ovicaprine storiche e a rischio estinzione, tra cui la Capra di Livo nell’Alto Lario occidentale” aveva ricordato Coldiretti.