Lombardia, dal 15 novembre obbligo di catene o gomme invernali

La disposizione di Anas sarà valida fino al 30 aprile 2027

L’obbligo riguarda le strade statali e i raccordi autostradali gestiti da Anas in Lombardia

LECCO – Si avvicina la stagione invernale e torna l’obbligo di viaggiare con catene da neve a bordo oppure con pneumatici invernali. Anas ricorda che dal 15 novembre 2026 al 30 aprile 2027 la disposizione sarà in vigore sulle strade statali e sui raccordi autostradali di propria competenza in Lombardia.

L’obbligo è previsto per garantire condizioni di maggiore sicurezza durante la circolazione nei mesi più freddi, quando neve e ghiaccio possono rendere più difficoltosa la percorrenza. La sua applicazione, spiega Anas, varia in base alle caratteristiche dei singoli tracciati, alla conformazione geologica e altimetrica del territorio e al livello di rischio legato alla viabilità in condizioni invernali.

Sono esentati dalla disposizione ciclomotori e motocicli, che potranno tuttavia circolare esclusivamente quando non sono in corso precipitazioni nevose e non sono presenti neve o ghiaccio sulla carreggiata.

Sono numerose le arterie interessate dal provvedimento, che attraversa diverse province lombarde. Tra queste figura la SS 36 del Lago di Como e dello Spluga, nel tratto compreso tra il chilometro 5,630 e il chilometro 119,400, insieme alla SS 36 Raccordo Lecco-Valsassina, dal chilometro 0 al chilometro 9,015. Coinvolta anche la SS 342 Briantea, dal chilometro 10 al chilometro 53,060, oltre alla SS 470 della Valle Brembana e del Passo San Marco e alla SS 671 della Val Seriana.

Nel dettaglio, l’elenco delle strade interessate comprende:

SS 36 del Lago di Como e dello Spluga: dal km 5,630 al km 119,400;

dal km 5,630 al km 119,400; SS 36 Raccordo Lecco-Valsassina: dal km 0 al km 9,015;

dal km 0 al km 9,015; SS 341 Gallaratese: dal km 35,387 al km 46,160;

dal km 35,387 al km 46,160; SS 494 Vigevanese: dal km 23,900 al km 70,250;

dal km 23,900 al km 70,250; SS 494 Dir. Vigevanese: dal km 0 al km 2,500;

dal km 0 al km 2,500; SS 494 Dir/A Vigevanese: dal km 0 al km 2,500;

dal km 0 al km 2,500; SS 494 Var. Variante di Sartirana Lomellina: dal km 0 al km 2,713;

dal km 0 al km 2,713; SS 394 del Verbano Orientale: dal km 3,436 al km 50,516;

dal km 3,436 al km 50,516; SS 233 Varesina: dal km 53,650 al km 72,116;

dal km 53,650 al km 72,116; SS 344 di Porto Ceresio: dal km 2,918 al km 12,862;

dal km 2,918 al km 12,862; SS 344 Dir. Porto Ceresio-Luino: dal km 0 al km 19,119;

dal km 0 al km 19,119; SS 344 Var. Variante di Arcisate e Bisuschio: dal km 0 al km 5,810;

dal km 0 al km 5,810; SS 712 Tangenziale Est di Varese: dal km 0 al km 8,810;

dal km 0 al km 8,810; SS 342 Briantea: dal km 10 al km 53,060;

dal km 10 al km 53,060; SS 342 Dir/A Asse Interurbano di Bergamo: dal km 0 al km 7,200;

dal km 0 al km 7,200; SS 38 dello Stelvio: dal km 18,150 al km 68,500;

dal km 18,150 al km 68,500; SS 38 Var. Variante di Morbegno: dal km 0 al km 18,415;

dal km 0 al km 18,415; SS 10 Padana Inferiore: dal km 127,250 al km 164,878;

dal km 127,250 al km 164,878; SS 10 Var. di Casteggio e Voghera: dal km 0 al km 19,753;

dal km 0 al km 19,753; SS 211 della Lomellina: dal km 30,450 al km 62,565;

dal km 30,450 al km 62,565; SS 211 Var.;

SS 412 della Val Tidone: dal km 74,250 al km 94,200;

dal km 74,250 al km 94,200; SS 470 della Valle Brembana e del Passo San Marco: dal km 8,350 al km 38,600;

dal km 8,350 al km 38,600; SS 470 Dir. della Valle Brembana: dal km 0 al km 13,862;

dal km 0 al km 13,862; SS 671 della Val Seriana: dal km 0,680 al km 15,960;

dal km 0,680 al km 15,960; SS 753 di Esino: dal km 0 al km 28,800.

L’ordinanza è stata emanata in attuazione delle disposizioni del Codice della Strada. L’obbligo è segnalato attraverso appositi cartelli verticali lungo le strade interessate e può essere applicato anche al di fuori del periodo ordinario, qualora si verifichino precipitazioni nevose o si formi ghiaccio sulla carreggiata.

In vista dell’entrata in vigore della disposizione, Anas richiama inoltre gli automobilisti a mantenere comportamenti prudenti al volante, ricordando la campagna per la sicurezza stradale: “Quando sei alla guida tutto può aspettare!” e “Guida e Basta!”.

Per informazioni sulla viabilità è disponibile il servizio clienti Pronto Anas, al numero verde gratuito 800.841.148.