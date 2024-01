Lotteria Italia. Il primo premio va a Milano, nessun biglietto vincente a Lecco

Ecco tutti i tagliandi vincenti della Lotteria Italia 2023/2024

Tre dei cinque premi di prima categoria in Lombardia (8,5 milioni), ma Lecco resta a bocca asciutta

LECCO – La Lotteria Italia 2023/2024 non premia il territorio lecchese, anche se il biglietto (numero F306831) che è valso il primo premio da 5 milioni di euro è stato venduto a pochi chilometri da noi, a Milano, presso il Bar Valdagno. La nostra regione è stata fortunata perché il terzo premio da 2 milioni di euro è andato al biglietto I191375 venduto ad Albuzzano (Pavia), così come il quarto premio da 1,5 milioni di euro è andato al biglietto C410438 venduto a Roncadelle (Brescia). Per completare la “top 5” dei premi, il secondo da 2,5 milioni di euro è finito nel comune di Campagna in provincia di Salerno (biglietto M382938), mentre il quinto, da un milione di euro, è stato vinto nel comune di Monte Colombo-Montescudo, in provincia di Rimini, presso il Bar della Rocca (biglietto N454262).

“Alla Lombardia un totale di 8 milioni e mezzo di euro. Una cifra mai raggiunta in tempi recenti né all’interno del capoluogo, né tantomeno in regione – come riporta Agipronews -. Le ultime grandi vincite realizzate a Milano con la storica lotteria risalgono all’edizione 2017 (secondo premio da 2,5 milioni), 2016 (terzo premio da 1,5 milioni) e 2009, quando fu vinto un milione e mezzo. In territorio lombardo da segnalare anche la vincita da mezzo milione di euro arrivata nell’edizione 2019. Poi un triennio avaro di gioie, con soli premi di seconda e terza categoria, fino a oggi, con 8 milioni e mezzo contando solo le vincite più ricche. In questa edizione la Lombardia è stata la seconda regione per numero di biglietti venduti, con oltre un milione di tagliandi staccati. Premiata, quindi, la voglia dei cittadini lombardi di tentare la fortuna”.

Premi di seconda categoria

I biglietti del valore di 100mila euro:

P192527 – Quartu Sant’Elena (Cagliari);

M245885 – Pietrasanta (Lucca);

F131600 – Polesine Zibello (Parma);

F214883 – Trieste;

D393404 – Caldaro sulla Strada del Vino (Bolzano);

I466701 – Civitella Valdichiana (Arezzo);

I257605 – Napoli;

I063968 – Piacenza;

N200785 – Eboli (Salerno);

L207346 – Ottaviano (Napoli);

C071644 – Catania;

M404056 – Roma;

P244070 – Figline e Incisa Valdarno (Firenze);

M462363 – Roma;

L327933 – Sala Consilina (Salerno).

“Sei mesi di tempo dalla pubblicazione, nel bollettino dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dell’elenco dei biglietti vincenti: è la “data di scadenza” della Lotteria Italia 2023. I vincitori – spiega Agipronews – hanno dunque 180 giorni per riscuotere il premio, presentando il tagliando vincente, integro e in originale, negli sportelli di Banca Intesa Sanpaolo oppure all’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali, o inviandolo, a rischio del possessore, all’Ufficio Premi, indicandole generalità, l’indirizzo del richiedente e le modalità di pagamento richieste (assegno circolare, bonifico bancario o postale). Stesso discorso per i premi ottenuti attraverso un biglietto acquistato online: in questo caso è necessario presentare un documento di identità valido, il codice fiscale e la stampa del promemoria di gioco oppure del codice univoco della giocata vincente”.

QUI L’ELENCO CON TUTTI I BIGLIETTI VINCENTI