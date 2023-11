Luca Schiera e Paolo Marazzi in Patagonia, obiettivo l’inesplorato Cerro Nora Oeste

E’ partita la spedizione dei due Ragni di Lecco sostenuta dal Club Alpino Italiano

Con loro, in veste i fotografo e cineoperatore, anche Giovanni Ongaro, Ragno e veterano della Patagonia

LECCO – I Ragni della Grignetta Luca Schiera e Paolo Marazzi sono partiti per una nuova spedizione alpinistica verso il Campo de Hielo Norte, il secondo ghiacciaio più esteso al mondo (ad esclusione di quelli polari) nella Patagonia Cilena. Obiettivo della spedizione, sostenuta e valorizzata dal Club Alpino Italiano grazie ai fondi del ministero del Turismo, è il Cerro Nora Oeste, vetta ancora inesplorata. Una montagna larga due chilometri, con un versante Nord caratterizzato da pareti di granito alte un migliaio di metri, mentre quello Sud da una parete di ghiaccio e misto.

Un’impresa alpinistica dal carattere esplorativo che durerà almeno 4 settimane. La spedizione vera e propria partirà dal lago Colonia che verrà attraversato in barca per portare il materiale necessario fino a un campo base riparato dal vento. Dai qui, per almeno tre settimane inizieranno i tentativi di salita.

Ad accompagnare i due alpinisti anche un terzo Ragno, Giovanni Ongaro, veterano delle spedizioni patagoniche, che questa volta indosserà però le vesti di fotografo e cineoperatore. Verrà infatti realizzato anche un film documentario, la cui regia e fotografia sarà curata proprio da Ongaro e da Andrea Carretta, alpinista trapiantato in Patagonia. La spedizione è supportata anche dagli sponsor tecnici Rock Experience, Scarpa, Camp e df Sport Specialist.