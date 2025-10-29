L’UDI Lecco celebra 80 anni di impegno e libertà con “La polenta di noi donne”

Una serata per ricordare le radici del movimento femminile e guardare al futuro dei diritti delle donne

Una cena tra riflessione, memoria e testimonianze

LECCO – Ottant’anni di impegno, di battaglie e di conquiste collettive. Lo scorso 22 ottobre 2025, al Circolo Cooperativo Libero Pensiero di Rancio, la sezione lecchese dell’Unione Donne in Italia (UDI) ha celebrato l’80º anniversario della nascita dell’associazione con una serata dal titolo evocativo: “La polenta di noi donne”.

L’incontro, pensato come un momento di rete e di condivisione, ha voluto sottolineare il valore attuale delle battaglie per i diritti femminili e la necessità di difendere le conquiste ottenute nel corso dei decenni di impegno collettivo.

La serata si è aperta con una cena conviviale, occasione di incontro tra amiche, socie e cittadinanza. Un gesto simbolico, ispirato alla storica “polenta di lotta” preparata nel 1944 dalle attiviste dei Gruppi di Difesa della Donna a Milano-Niguarda per festeggiare la nascita del primo numero clandestino del giornale “Noi Donne”. Un momento che, nel dopoguerra, divenne il simbolo della solidarietà tra le donne impegnate nella ricostruzione morale e civile dell’Italia.

Oggi, ottant’anni dopo, quello spirito resta vivo: “Ricordare questi 80 anni non significa chiudere un cerchio, ma riconoscere la forza di un percorso che ancora oggi chiede ascolto, partecipazione e libertà per tutte le donne”, ha dichiarato Raffaella Cerrato, coordinatrice di UDI Lecco.

A condurre l’incontro è stata la giornalista Katia Sala, che con sensibilità e passione ha guidato le testimonianze e i momenti di riflessione. Tra i contributi più sentiti, quello di Lucia Codurelli, “una ragazza del secolo scorso”, che ha ripercorso la sua lunga esperienza di impegno politico e civica.

Particolarmente toccante la lettera inviata da Giovanna Rusconi, storica dirigente dell’UDI Lecco, che ha ricordato con parole sincere le origini del movimento e l’importanza di trasmettere alle nuove generazioni la memoria delle lotte e dei traguardi raggiunti.

“La polenta di noi donne” è stata così più di un anniversario: un’occasione per ritrovarsi, ascoltare, condividere e rinnovare una storia che continua a vivere ogni volta che una donna sceglie di farsi voce, impegno e comunità.