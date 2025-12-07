Lunedì la partita Lecco – Alcione Milano: le modifiche alla viabilità

Il match di calcio verrà disputato lunedì 8 alle 14.30 al Rigamonti Ceppi

LECCO – Modifiche alla viabilità per la partita della Calcio Lecco di lunedì 8 dicembre, quando lo stadio Rigamonti Ceppi ospiterà, a partire dalle 14.30, il match contro Alcione Milano.

Dalle 10.30 alle 18.30 le vie adiacenti saranno interessate da alcune modifiche al transito veicolare e alle soste. In particolare, verrà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli, a eccezione di quelli espressamente autorizzati, su tutti gli stalli di sosta di via Pascoli, via Ugo Merlini, via Cantarelli, via XI Febbraio (da corso Matteotti a via Ugo Merlini) e via Mattei dalle 10.30 alle 18:30.