Lunedì parte il “Green Truck”, nuovo servizio di Silea per la raccolta di sfalci e potature

Il mezzo itinerante stazionerà nei rioni per favorire la raccolta del verde delle utenze domestiche

“Si tratta di un servizio di prossimità aggiuntivo, e non alternativo, al centro di raccolta”

LECCO – Novità in arrivo per la raccolta degli sfalci d’erba e delle potature a Lecco: lunedì 8 aprile partirà infatti il nuovo servizio del “Green Truck”, il mezzo itinerante di Silea che ogni lunedì pomeriggio stazionerà nei rioni per favorire la raccolta del verde delle utenze domestiche.

Sono 6 i punti di fermata individuati sul territorio cittadino, con particolare attenzione ai rioni alti dove è maggiore la concentrazione di aree verdi private:

il mezzo sosterà in via Don G. Piatti (Acquate) dalle 13.00 alle 14.00, in via Sant’Egidio (Bonacina) dalle 14.30 alle 15.30, in via Paolo VI (Laorca) dalle 16.00 alle 17.00. Ogni 2° lunedì mese in via Don Bosco (Rancio) dalle 13.00 alle 14.00, in via Montebello (Santo Stefano) dalle 14.30 alle 15.30 e via Don Morazzone (Chiuso) dalle 16.00 alle 17.00.

Il “Green Truck” sarà attivo, in via sperimentale, fino al mese di ottobre: “Abbiamo voluto potenziare il servizio di raccolta rifiuti, individuando sei diversi punti di fermata sparsi sul territorio – ha detto Renata Zuffi, assessora all’ambiente del Comune di Lecco -. Il “Green Truck” sarà attivo il lunedì pomeriggio, giorno di chiusura del centro di raccolta di via Buozzi. Si tratta di un servizio di prossimità aggiuntivo – e non alternativo – al centro di raccolta pensato per facilitare la raccolta degli sfalci d’erba e delle ramaglie nei diversi rioni”.