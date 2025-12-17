Lungo le sponde del Gerenzone, rilanciato il patto di collaborazione e cura

Venti associazioni del territorio per la promozione di incontri e iniziative

Favorire la coesione sociale e la valorizzazione delle persone e delle associazioni del territorio

LECCO – Siglato il rinnovo del patto di collaborazione e cura Lungo le sponde del Gerenzone, la cui declinazione 2026 sarà “semi di cura, radici di comunità”. Il progetto vede coinvolte venti realtà di Laorca, Malavedo, San Giovanni e Rancio e il partenariato strategico e operativo dell’Impresa sociale girasole e del Comune di Lecco. Il patto, formalizzato per la prima volta nel 2022, prosegue con l’obiettivo di favorire la coesione sociale e la valorizzazione delle persone e delle associazioni del territorio, attraverso l’organizzazione condivisa di eventi e iniziative.

Così l’assessore al Welfare Emanuele Manzoni: “Le associazioni lecchesi sono una ricchezza straordinaria e i nostri rioni uno spazio di partecipazione che vogliamo valorizzare sempre più. Sono questi i due elementi fondamentali sulla quale poggia il patto sottoscritto”.

Lungo le sponde del Gerenzone intende infatti rafforzare il tessuto sociale dei rioni attraverso attività che favoriscano la partecipazione delle persone in situazione di fragilità economica, relazionale, psicologica o fisica, promuovere il protagonismo intergenerazionale di anziani, giovani e caregiver, attivando competenze diffuse sul territorio, favorendo il benessere mentale e contrando l’isolamento sociale. Tra i fili conduttori delle iniziative la sostenibilità ambientale e la rigenerazione urbana, la promozione dell’accesso al digitale e dell’alfabetizzazione tecnologica di base, la valorizzazione dell’associazionismo con attenzione particolare alle piccole e nuove realtà.

“Gli epicentri delle iniziative – sottolinea l’assessore – sono la Casa di quartiere LaorcaLab e il Grom, area verde recuperata a spazio pubblico grazie a un processo di cittadinanza attiva. Ringrazio tutte le associazioni aderenti che costituiscono una rete preziosa capace di sprigionare aggregazione e solidarietà”

Le realtà coinvolte sono: Anteas Lecco, LaorcaLAB aps, Architetti delle Parole, Associazione 25 Lettori, Associazione Amici di Pedro, Cooperativa l’Arcobaleno CPA Petit Cadeaux e Centro Meschi, Associazione LGBT+diritti Renzo e Lucio, Associazione Officina Gerenzone, Auser Leucum, Casa di Quartiere LaorcaLAB/Centro per la Famiglia LaorcaHub, Circolo PioX, Compagnia teatrale Le Bontempone, Cooperativa Sociale La Vecchia Quercia, Corpo Musicale Giovanni Brivio, Pastorale dei Migranti, Legambiente Lecco Onlus, Circolo Libero Pensiero, Comunità Pastorale Beato Giovanni Mazzucconi e Beato Luigi Monza.