Luoghi del cuore Fai: il Gruppo Amici di Germanedo a sostegno di Villa Eremo

Un luogo di alto valore storico, artistico e simbolico da tempo in decadenza

Fino al 10 aprile 2025 è possibile votare Villa e parco “Eremo” – Serponti di Mirasole

LECCO – Il Fondo Ambiente Italiano (FAI), in collaborazione con Intesa Sanpaolo, ha lanciato la dodicesima edizione de “I Luoghi del Cuore”. Fino al 10 aprile 2025 sarà possibile votare i propri luoghi del cuore e spingere più persone possibile a votarli. Il Fai offre ai cittadini la possibilità concreta di contribuire alla trasformazione a partire dai luoghi che sono patrimonio di storia, arte e natura del Paese, in cui le comunità locali si riconoscono e si identificano, e che potrebbero essere leve efficaci per lo sviluppo. Per partecipare al censimento ciascuno può votare tutti i luoghi che desidera oppure farsi parte ancora più attiva segnalando un luogo e mobilitandosi per farlo votare.

Il luogo del cuore Lecco 2024

Il “Gruppo Amici di Germanedo”, in collaborazione con l’Arci – Circolo Promessi Sposi di Germanedo propone alla città e al territorio il sostegno a un luogo di alto valore storico, artistico e simbolico ovvero la Villa e parco “Eremo” – Serponti di Mirasole a Germanedo di Lecco. Il complesso monumentale ruota attorno all’antica dimora di fondazione cinquecentesca e che fino al primo Novecento fu dimora e villeggiatura dei Serponti marchesi di Mirasole, casato oriundo di Varenna e che dal XVI secolo si stabilì a Milano. La villa è frutto di numerosi interventi di modifica, ampliamento e ristrutturazioni sommatisi negli ultimi tre secoli; non sono noti i nomi dei progettisti che contribuirono alla sua conformazione ma è facile riconoscere in alcune parti il probabile contributo di professionisti imparentati con la famiglia proprietaria come l’architetto Luigi Cagnola, figlio di una Serponti, e l’architetto milanese ottocentesco Felice Pizzagalli che curò la riforma parziale della vicina chiesa di Germanedo. La villa fu crocevia di importanti personalità legate al casato: Margherita Durini Serponti, Giuseppe Parini (dedicò un componimento in occasione della monacazione di una Serponti), il pianista e compositore Gian Raimondo Serponti di Mirasole (1846-1907), ultimo discendente diretto della famiglia che fu autore di numerose partiture musicali, partecipando alla temperie scapigliata della vicina Maggianico. Pervenuta nel Secondo Dopoguerra al Comune di Lecco, la villa è precipitata in un rapido abbandono e oggi, dopo il passaggio all’Ospedale di Lecco, è in attesa di un recupero che partendo dalle sue radici storiche la riconsegni alla collettività. Alla villa è annesso ciò che rimane del grande parco, punto di sosta e ritrovo non solo per gli abitanti della zona ma anche per chi cerca un momento di respiro nell’affollata e rumorosa quotidianità del territorio: anch’esso è in cerca di una nuova identità in relazione al significato della villa di cui è irrinunciabile e identitaria appendice paesaggistica. La rinascita di questo complesso monumentale, caduto nell’oblio negli ultimi anni, può partire solo da una “riappropriazione” della sua conoscenza da parte dell’intero territorio lecchese: da qui l’idea di proporlo come “Luogo del Cuore”.

Come votare

Votare Villa e parco “Eremo” – Serponti di Mirasole è semplicissimo, lo si può fare in due modi: