Gli eventi predatori sono passati da 9 nel 2020 a 142 nel 2025

A breve il punto in Commissione Montagna

LECCO – La presenza del lupo in Lombardia si estende sempre più, arrivando a interessare anche le aree di pianura. Un fenomeno che, secondo Giacomo Zamperini, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, presidente della Commissione speciale Montagna e coordinatore del Gruppo di lavoro regionale Grandi Carnivori, richiede una strategia di gestione concreta e strutturata, che affianchi alla prevenzione e agli indennizzi anche strumenti di controllo e contenimento, nei limiti previsti dalla normativa.

Il tema è al centro di un’interpellanza presentata dal consigliere regionale Carlo Bravo, insieme ad altri esponenti del Consiglio regionale, per chiedere alla Giunta tempi e modalità di adozione di un piano regionale di gestione e contenimento del lupo.

A fornire un quadro della situazione sono i dati del Rapporto Grandi Carnivori 2025, richiamati nell’interpellanza: gli eventi predatori riconducibili al lupo in Lombardia sono passati dai 9 registrati nel 2020 ai 142 del 2025. Nell’ultimo anno sono stati inoltre segnalati 547 capi di bestiame predati, morti, feriti o dispersi, con il coinvolgimento di 71 Comuni lombardi.

L’interpellanza richiama anche i chiarimenti forniti da ISPRA, secondo i quali le Regioni possono predisporre piani di controllo autonomi, senza dover necessariamente attendere l’approvazione di un piano nazionale, purché siano rispettate le condizioni previste dalla normativa e le necessarie valutazioni tecniche.

Nella risposta, l’assessorato ha confermato che Regione Lombardia proseguirà nel rafforzamento delle misure di prevenzione, nel monitoraggio degli esemplari e nel confronto con ISPRA. Alla luce del nuovo quadro normativo, sarà inoltre necessario approfondire criteri e procedure per un eventuale ricorso agli interventi di controllo, valutando in via prioritaria le misure alternative agli abbattimenti e tenendo conto delle caratteristiche dei singoli territori.

“È un percorso sul quale lavoriamo da tre anni attraverso il Gruppo di lavoro regionale Grandi Carnivori, nell’ambito della Commissione Montagna. Le novità normative intervenute e il lavoro scientifico sono importanti opportunità per rendere più efficace la gestione del fenomeno”, ha dichiarato Zamperini.

Il consigliere ha quindi richiamato anche la collaborazione avviata dall’assessore regionale all’Agricoltura Alessandro Beduschi con il professor Marco Apollonio, esperto di grandi carnivori, per approfondire i nuovi strumenti a disposizione e il confronto con ISPRA. “A breve convocheremo il Gruppo di lavoro in Commissione Montagna proprio per illustrare gli aggiornamenti e fare il punto sulle possibilità operative”, ha concluso.