Lutto Perinatale e Infantile, la Cappelletta del San Martino si illumina di bianco

L’iniziativa in occasione della Giornata Mondiale del Lutto Perinatale e Infantile

Questa sera la chiesetta si illuminerà di bianco, simbolo di purezza e memoria

LECCO – In occasione della Giornata Mondiale del Lutto Perinatale e Infantile (Baby Loss Awareness Day), che si celebra il 15 ottobre, la Struttura di Ostetricia dell’ASST di Lecco, da sempre accanto alle donne anche nei momenti più delicati, promuovono un’iniziativa simbolica per ricordare le famiglie che hanno vissuto una perdita durante la gravidanza o dopo la nascita.

Grazie alla disponibilità della società Meles – Impianti elettrici, la Cappelletta della Madonna del Carmine, situata a circa ottocento metri di quota sul Monte San Martino, da questa sera sarà illuminata di bianco, colore che rappresenta la purezza e la memoria, come segno di rispetto e vicinanza alle famiglie colpite da questa dolorosa esperienza.

La Cappelletta del San Martino, luogo molto caro a tutti gli escursionisti e tra i simboli autentici di lecchesità, è stata scelta proprio per il suo valore affettivo e identitario, affinché il gesto possa coinvolgere emotivamente l’intera comunità.

L’iniziativa vuole essere un gesto semplice per dare visibilità a un dolore spesso silenzioso che merita ascolto, rispetto e condivisione.