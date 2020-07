“Ma che film la vita”, al via il cineforum estivo con le prime due serate

Martedì 14 luglio verrà proiettato “Lourdes”

Venerdì 17 sarà la volta di “Bar Giuseppe” con il regista Giulio Base

LECCO – E’ tutto pronto per l’inizio del cineforum estivo “Ma che film la vita!”, la rassegna organizzata dalla Parrocchia di San Nicolò e da Confcommercio Lecco in programma all’Oratorio San Luigi presso il Cinema Teatro Aquilone di Lecco.

Le prime due serate sono in calendario il 14 e il 17 luglio

Martedì 14 luglio si parte con “Lourdes”, diretto da Thierry Demaizière e Alban Teurlai. Al centro della serata il tema “La fragilità umana salvata dall’amore”. Un film sulla condizione umana, sulla fede, sulla speranza e sull’amore. Una storia di invisibili che mostra la vita attraverso una lezione d’umanità straordinaria grazie alla solidarietà e alla capacità di mettersi al servizio del prossimo. Demaizière e Teurlai, che sono stati quasi un anno a Lourdes per realizzare il documentario, raccontano come sono stati toccati dall’umanità che hanno incontrato e dal carattere unico di un luogo dove ognuno può mostrarsi per quello che è realmente nel rispetto della dignità e della sofferenza che accomuna tutti.

Venerdì 17 si parlerà invece di “Rinascere oltre i pregiudizi” a partire dal film “Bar Giuseppe” (che doveva essere proposta in anteprima nazionale nella rassegna di marzo ospitata al Cenacolo Francescano di Lecco): per l’occasione sarà presente il regista Giulio Base che dialogherà con don Davide Milani, prevosto di Lecco e presidente della Fondazione Ente dello Spettacolo. La pellicola – interpretata tra gli altri da Ivano Marescotti, Virginia Diop, Selene Caramazza – racconta la storia di Giuseppe, che gestisce il bar e la stazione di servizio in una zona rurale. Rimasto vedovo, con due figli già adulti, l’uomo cerca qualcuno da assumere che lo aiuti. La giovanissima Bikira è sbarcata da poco dall’Africa e Giuseppe la sceglie come cameriera. I due si innamorano, creando grosso scandalo nel paese.

Accesso libero con prenotazione

L’inizio del film è fissato per le ore 21: la proiezione verrà effettuata anche in caso di pioggia. L’ingresso, con accesso dal sagrato della Basilica di San Nicolò, è libero, con prenotazione da effettuare via email (segreteria@chiesadilecco.it) o telefonicamente (0341282403; orari d’ufficio). Occorre presentarsi muniti di mascherina: i posti disponibili sono 150. La settimana successiva poi ci saranno gli altri due film della rassegna – che ha come filo conduttore il tema “Rinascere. Il cinema per ripartire” – ovvero “Abbi fede” (martedì 21) e “Corpus Christi” (venerdì 24).