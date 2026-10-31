Maestri di sci, accordo tra AMSI, FISI e Collegio: ruoli e competenze definiti

L’intesa è stata sottoscritta a Milano durante il Convegno Nazionale AMSI

FISI, Collegio Nazionale Maestri di Sci e AMSI manterranno ruoli distinti, ma lavoreranno insieme sulle questioni comuni

LECCO – Tre firme per definire con maggiore chiarezza ruoli e competenze nel mondo dello sci italiano, con il maestro al centro del nuovo assetto di collaborazione. AMSI, FISI e Collegio Nazionale Maestri di Sci hanno sottoscritto a Milano un Protocollo di collaborazione che stabilisce gli ambiti di intervento dei tre organismi e introduce un confronto permanente sulle questioni di interesse comune.

La firma è avvenuta nella Sala Berlusconi di Palazzo Lombardia, durante il Convegno Nazionale AMSI 2026, alla presenza dei direttori delle scuole di sci. A sottoscrivere il documento sono stati i rispettivi presidenti: Luciano Stampa per l’AMSI, Flavio Roda per la FISI e Luigi Borgo per il Collegio Nazionale Maestri di Sci.

“Questo protocollo è una pagina nuova per il mondo della neve”, ha dichiarato Stampa. “Federazione, Collegio e Associazione restano tre realtà distinte, ciascuna con la propria storia e la propria legittimazione, ma da oggi lavorano con regole chiare e uno spirito comune”. Il presidente AMSI ha richiamato il principio della divisione dei ruoli e dell’equilibrio nel loro esercizio, spiegando che all’associazione spetteranno la tutela dei maestri iscritti, la promozione dell’immagine del maestro e della Scuola Italiana Sci, la gestione della divisa nazionale, delle convenzioni e delle assicurazioni, oltre allo sviluppo del Gran Premio Giovanissimi e alla rappresentanza italiana in ISIA e Interski.

Il protocollo nasce anche dall’esigenza di definire confini precisi tra organizzazioni che si sono sviluppate in momenti diversi. La FISI è stata fondata nel 1933, l’AMSI nel 1963 e il Collegio nel 1992, dopo l’approvazione della legge quadro. “All’inizio faceva tutto la FISI, poi ha fatto la FISI con l’AMSI e adesso c’è anche il Collegio”, ha ricordato Borgo, definendo l’intesa “un documento importante che definisce in modo rigoroso i rispettivi ambiti”. Il presidente del Collegio ha quindi sottolineato il valore della collaborazione, a condizione che non si creino sovrapposizioni: “Poi tutti possono lavorare assieme, però fondamentale è che non ci si sovrapponga, e questo è lo spirito di questo protocollo”.

Nel dettaglio, alla FISI competono l’ordinamento sportivo, le attività di sci club e comitati, lo studio delle tecniche e la gestione degli istruttori e degli allenatori. Al Collegio Nazionale fanno capo la formazione, gli esami, gli aggiornamenti professionali, il riconoscimento dei titoli, gli albi e i rapporti con Stato, Regioni e Unione europea. L’AMSI si occuperà invece della tutela dei propri associati, della promozione della figura del maestro e della Scuola Italiana Sci, della divisa nazionale, delle convenzioni e delle assicurazioni, del Gran Premio Giovanissimi e dei rapporti internazionali.

Per garantire il coordinamento è prevista l’istituzione di un Tavolo permanente, composto dai tre presidenti o dai loro delegati, che si riunirà almeno tre volte all’anno. Il protocollo avrà una durata di quattro anni e potrà essere rinnovato.

Nel corso dell’incontro, Roda ha ribadito che il punto di riferimento dell’accordo deve rimanere la figura professionale del maestro: “Lo scopo finale è sicuramente il maestro di sci, questo dobbiamo tenere molto presente”. Il presidente federale ha inoltre richiamato il tema della fiscalità, sottolineando il legame tra l’attività dei maestri e la crescita degli atleti: “All’inizio tutti i nostri atleti sono passati attraverso un maestro di sci”.

Tra le questioni affrontate anche la condizione del maestro saltuario, indicato da Roda come la figura oggi maggiormente penalizzata, nonostante il suo contributo nei giorni di maggiore affluenza sulle piste. Il presidente FISI ha infine aggiornato i presenti sul futuro della Federazione dopo l’assemblea del 10 ottobre. Dalla sala è arrivato anche un ringraziamento per i suoi quattordici anni alla guida dell’organismo.