Malavedo, degrado e insicurezza, l’allarme dei residenti

Al centro delle segnalazioni l’area intorno al condominio “Le orme sull’acqua”

“Frequentazioni poco raccomandabili e rifiuti, non ci sentiamo al sicuro”

LECCO – I residenti della zona di Malavedo tornano a lanciare un appello per la sicurezza nel quartiere. Al centro delle preoccupazioni c’è l’area intorno al condominio “Le Orme sull’acqua”, già al centro di polemiche negli anni passati, oggi descritta dagli abitanti come una zona poco illuminata, abbandonata a sé stessa e diventata “luogo di ritrovo per persone poco raccomandabili”.

“Martedì sera – racconta una cittadina – uscendo dal box mi sono imbattuta in due individui che stazionavano davanti al condominio. Stavolta si sono limitati a guardarmi, ma la prossima volta? Non ci sentiamo al sicuro. Abbiamo già avvisato i Carabinieri, ma più di qualche controllo non possono fare”.

Secondo i residenti, da mezzanotte in poi ci sarebbe un continuo via vai di persone. La scorsa settimana sarebbe stato anche tentato un furto di una moto, fortunatamente senza successo. “Siamo cittadini onesti che lavorano e pagano le tasse, ma viviamo nell’insicurezza” denunciano.

Oltre ai problemi di ordine pubblico, la situazione del quartiere è aggravata dall’incuria e dall’abbandono dei rifiuti. “Abbiamo segnalato più volte il degrado dell’ex cartiera e l’abbandono di spazzatura nei pressi del condominio. Le telecamere installate non funzionano e nessuno sembra intervenire. Viene lasciato di tutto, e la raccolta differenziata non viene rispettata” sottolinea un altro residente, che chiede un intervento immediato da parte delle autorità competenti.