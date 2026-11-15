Malgrate, decoro e turismo: le osservazioni di “Malgrate per Tutti” sull’operato della giunta

Il gruppo solleva alcune questioni sulla cura del paese, sulla viabilità di via Agudio e sulla gestione del lungolago

Richiesto un confronto pubblico con i residenti per individuare soluzioni che tengano conto delle diverse esigenze

MALGRATE – Il gruppo “Malgrate per Tutti” traccia un primo bilancio dell’operato dell’amministrazione guidata dal sindaco Michele Peccati, sollevando critiche sulla cura del paese, sulla viabilità e sulla gestione del turismo.

“Più decoro, più ascolto, turismo di qualità. Con queste tre parole d’ordine, due anni e mezzo fa, il sindaco Michele Peccati e la sua squadra hanno chiesto la fiducia dei malgratesi. Oggi è tempo dei primi bilanci”, esordisce il gruppo.

Il primo tema è quello del decoro urbano: “Chi un tempo riempiva i social con foto di erba alta, buche e rifiuti oggi tace. Eppure la cura e la pulizia del paese non sono affatto migliorate: i cittadini lo constatano ogni giorno nei parchetti di fronte alla scuola, così come negli spazi verdi del lungolago, solo per citare alcuni esempi”.

Le contestazioni riguardano anche il senso unico introdotto la scorsa estate in via Agudio, sul quale il gruppo osserva: “Nessun incontro pubblico, nessun coinvolgimento dei residenti: solo una comunicazione in Consiglio comunale. Sono state valutate le alternative? Qualcuno ha pensato alla sicurezza dei pedoni, al traffico riversato sulle strade limitrofe o alla possibilità di ripristinare il semaforo esistente? Nessuno ha la bacchetta magica, ma prima di stravolgere le abitudini dei cittadini sarebbe doveroso confrontarsi”.

Sul fronte del turismo, Malgrate per Tutti richiama l’attenzione sulla gestione del lungolago: “Il lungolago, voluto e realizzato dall’amministrazione Codega insieme al nostro gruppo, doveva crescere in attrattività e prestigio. Ecco invece com’è andata: gli spazi concessi agli esercenti sono aumentati e restano occupati tutto l’anno, penalizzando chi passeggia. Vasi con piante alte oltre due metri nascondono il panorama e, in estate, il passaggio è ostruito dai tavolini”.

Le osservazioni del gruppo si estendono anche ad altri aspetti della gestione del lungolago: “Nel frattempo i parcheggi per i residenti sono diminuiti e le aree verdi continuano a essere trattate come una spiaggia affollata, con o senza vigilantes. Anche i concertini estivi promossi dai commercianti, pur attirando i giovani della zona, portano un ritorno economico solo alle attività e non a chi il lungolago lo vive. Sul fronte dei soggiorni lunghi o degli eventi culturali di vero richiamo non è stato fatto nulla: il turismo era ‘mordi e fuggi’, e tale è rimasto”.

Da qui la richiesta di un confronto pubblico con i residenti di via Agudio e del lungolago. “Serve una soluzione equilibrata che tuteli non solo gli interessi dei commercianti, ma anche chi abita il quartiere, chi frequenta il lungolago per svago e chi, come noi, vuole investirvi con un progetto di ampio respiro”, conclude Malgrate per Tutti.