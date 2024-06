Malnago, alla scuola primaria Silvio Pellico è tempo di English Play Week

Lezioni, giochi, canti e balli in lingua inglese per l’ultima settimana di scuola

Imparare la lingua giocando: “Grande stimolo”

LECCO – La fine dell’anno scolastico porta sempre con sé un momento di festa. Alla scuola primaria Silvio Pellico di Malnago è tempo di English play week. Come ogni anno, bambini e maestri trascorrono l’ultima settimana impegnati in lezioni, giochi, canti e balli; il tutto in lingua inglese.

“È stimolante imparare giocando e sperimentare l’utilizzo della lingua inglese per comunicare in attività all’aperto, nella cornice della natura in cui è immersa la scuola” fanno sapere gli insegnanti.

Cinque squadre con bambini di ogni classe si sfidano ripassando nomi di animali, indumenti emozioni, cibi e ore. Non manca la giusta competizione, che coinvolge anche i maestri, con il ruolo di capisquadra e motivatori….Chi vincerà? Di certo lo spasso sarà garantito per tutti!