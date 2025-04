Malnago. Parcheggi ‘sacrificati’ per fare posto ai nuovi cassonetti, protesta dei residenti

Petizione dei cittadini in comune: “Valutare soluzione alternative”

Il consigliere Valsecchi (Appello per Lecco): “Mancanza di sensibilità inaccettabile”

LECCO – La posa dei nuovi cassonetti per la raccolta dei rifiuti a Malnago ha creato malumore tra i residenti della frazione che hanno lanciato una petizione, protocollata questa mattina in Comune dal consigliere Corrado Valsecchi (Appello per Lecco). L’installazione dei cassonetti, che rientrano nella dotazione finanziata dal Pnrr per migliorare il servizio di raccolta rifiuti anche in zone più periferiche della città, è in corso in questi giorni. La polemica dei residenti nasce dal fatto che, per consentire le operazioni, sono stati sacrificati dei posti auto.

“Ho ricevuto diverse telefonate da cittadini della frazione di Malnago preoccupati perché sono apparsi dei cartelli stradali del Comune di Lecco con l’indicazione di divieto di parcheggio per la posa dei cassonetti dell’immondizia prevista in questi giorni – spiega Valsecchi – in una frazione dove già non esistono parcheggi e si fa ricorso a contravvenzioni selvagge contro i residenti, questa mancanza di sensibilità nei confronti dei cittadini è inaccettabile“.



“Era già sorto il problema degli stalli riservati ai disabili sotto la basilica e tolti per la posa dei cassonetti, ora questo ulteriore incidente di percorso di una amministrazione sorda verso le esigenze e i bisogni della comunità. I cittadini che, in pochi minuti, hanno raccolto una trentina di firme nel piccolo borgo mi hanno consegnato subito una petizione che chiede al comune di sospendere l’installazione dei cassonetti e di valutare assieme a loro le soluzioni alternative più adeguate“.

Valsecchi denuncia il mancato confronto con la comunità di Malnago: “Evidentemente tutti i paroloni spesi da questa amministrazione sulla valorizzazione dei rioni rappresentano l’ennesima propaganda distante dai fatti concreti”.

La petizione con prima firma di Gaia Bolognini, già assessore dall’urbanistica e edilizia privata nella passata consiliatura, è stata protocollata in mattinata: “Vedremo se la Giunta mostrerà la necessaria sensibilità di valutazione” ha concluso Valsecchi.