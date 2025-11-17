Maltempo 2024-2025: oltre 1,2 milioni di ristori in Lombardia

Ecco i comuni lecchesi che riceveranno un contributo per un totale di 73.347,23 euro
“Un tassello importante nel supportare i territori colpiti da eventi calamitosi”
LECCO – Regione Lombardia ha varato uno stanziamento di 1,2 milioni di euro per ristori a favore di Comuni e Province che hanno sostenuto spese di prima e post emergenza in occasione degli eventi calamitosi naturali negli anni 2024 e 2025 (fino al 30 giugno). Lo prevede una delibera di Giunta, approvata su proposta dell’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa, di concerto con l’assessore agli Enti locali, Montagna, Risorse energetiche, Utilizzo risorsa idrica, Massimo Sertori.
“Questo stanziamento – ha dichiarato l’assessore La Russa – rappresenta un tassello importante dell’impegno di Regione Lombardia nel supportare i territori colpiti da eventi calamitosi. Interveniamo a sostegno di Comuni e Province che, già nelle primissime ore dall’emergenza, hanno dovuto mettere in campo uomini, mezzi e risorse per garantire assistenza ai cittadini e ripristinare condizioni di sicurezza. Un’attenzione particolare è rivolta ai Comuni che hanno segnalato la presenza di cittadini evacuati per l’inagibilità della propria abitazione: una situazione che richiede interventi tempestivi e un sostegno concreto, come questo, per assicurare tutela alle famiglie coinvolte”.
“Regione Lombardia è vicina agli enti locali che hanno sostenuto spese di emergenza – afferma l’assessore Sertori – per eventi calamitosi. Fatti che, purtroppo, sono più frequenti che in passato, ma contro i quali ci attrezziamo anche con azioni di prevenzione e di tutela del territorio, individuando contesti a rischio idrogeologico e sostenendo opere di messa in sicurezza per evitare di dover intervenire in situazione di emergenza. Con sempre minori risorse a disposizione e pertanto con il dovere di utilizzarle al meglio”.
Ecco i comuni lecchesi beneficiari
Di seguito la data dell’evento calamitoso, il comune interessato e il contributo stanziato. Nel complesso, il territorio lecchese riceverà 73.347,23 euro.
- 8/9/2024 Comune di Airuno 2.874,30 €
- 21/6/2024 Comune di Bellano 5.000,00 €
- 8/9/2024 Comune di Bulciago 1.622,60 €
- 8/9/2024 Comune di Castello di Brianza 3.192,00 €
- 9/9/2024 Comune di Cremella 2.500,00 €
- 8/9/2024 Comune di Ello 3.302,59 €
- 23/6/2024 Comune di Esino Lario 8.453,93 €
- 8/9/2024 Comune di Galbiate 665,00 €
- 8/10/2024 Comune di Galbiate 1.995,00 €
- 8/10/2024 Comune di Malgrate 2.291,76 €
- 8/9/2024 Comune di Monticello Brianza 2.532,04 €
- 8/10/2024 Comune di Nibionno 486,00 €
- 21/6/2024 Comune di Oggiono 18.546,87 €
- 8/9/2024 Comune di Olgiate Molgora 4.599,60 €
- 8/9/2024 Comune di Santa Maria Hoè 1.467,86 €
- 8/9/2024 Comune di Valgreghentino 1.887,12 €
- 8/10/2024 Comune di Valgreghentino 7.941,49 €
- 7/7/2024 Comune di Valvarrone 3.458,00 €