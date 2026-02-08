Maltempo ferma il cantiere: riapre la SP 46 tra Oliveto e il confine comasco

I lavori sono stati sospesi a causa del maltempo e l’area di cantiere è stata messa in sicurezza

La revoca è entrata in vigore nel pomeriggio del 4 febbraio

LECCO – La Provincia di Lecco ha disposto la revoca dell’Ordinanza n. 3 del 9 gennaio 2026 e la riapertura completa al transito della SP 46 “della Valbrona”, nel tratto compreso tra la galleria e il confine con la provincia di Como, nel territorio comunale di Oliveto Lario.

La decisione è stata adottata a seguito della sospensione totale dei lavori, comunicata il 4 febbraio, dovuta a condizioni meteorologiche avverse che non consentono l’esecuzione degli interventi in sicurezza. L’impresa incaricata ha messo in sicurezza l’area di cantiere, permettendo così il regolare transito dei veicoli lungo la strada sottostante.

La revoca dell’ordinanza è efficace dalle ore 14.00 del 4 febbraio. La Provincia precisa che, alla ripresa dei lavori, attualmente non ultimati, verrà emesso un nuovo provvedimento di chiusura. Il ripristino e la rimozione della segnaletica restano a carico della ditta esecutrice.