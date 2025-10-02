Maltempo. Regione Lombardia stanzia 820mila euro per interventi nel Lecchese

Soldi a enti e comuni colpiti dall’ondata di maltempo nel luglio 2023

Giacomo Zamperini (FDI): “Si tratta di un gesto concreto di attenzione per i nostri Comuni”

LECCO – Enti e Comuni della Lombardia, colpiti dall’ondata di maltempo nel luglio 2023, riceveranno finanziamenti per i lavori di ripristino e la messa in sicurezza delle città e dei territori, con il supporto dell’Assessorato Regionale alla Sicurezza e Protezione civile. Si tratta di 233 interventi in 136 Enti locali di 9 province lombarde (Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Monza e Brianza, Milano, Mantova, Varese), per un importo complessivo di 11,8 milioni di euro del Fondo per le emergenze nazionali stanziati dal Dipartimento di Protezione civile.

Concentrandosi sul territorio lecchese, il Consigliere Regionale di Fratelli d’Italia, Giacomo Zamperini, esprime grande soddisfazione per i ristori destinati ai comuni colpiti dal maltempo. Grazie all’impegno della Regione Lombardia e dell’Assessore Regionale alla Sicurezza e Protezione Civile, Romano La Russa, sono stati stanziati complessivamente 820.000 €, così ripartiti:

Bellano – 20.000 € : Rimozione di materiale detritico dalla sede stradale e dai tombotti delle valli “Senza Nome”, “Acqua Fredda” e “Del Taverne”. L’intervento mira a regolare il deflusso delle acque e a ripristinare la circolazione sulla strada comunale che conduce alla località di Noceno.

Barzio – 500.000 € : Consolidamento dei pendii e opere di regimazione delle acque superficiali lungo la SP64 prealpina orobica in direzione Barzio, per garantire sicurezza e continuità della viabilità.

Valvarrone – 300.000 €: Consolidamento dei versanti, potenziamento delle opere idrauliche minori, ricostruzione dei tombotti in attraversamento e regimazione delle acque, con l'obiettivo di tutelare infrastrutture e territorio.

“Si tratta di un gesto concreto di attenzione per i nostri Comuni – sottolinea Giacomo Zamperini – che permetterà di riparare vie di comunicazione, opere pubbliche e servizi essenziali, restituendo sicurezza e normalità ai territori colpiti dal maltempo.”