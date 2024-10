Manutenzione mulattiera Cereda – Montalbano: il Cai Lecco cerca volontari

Appuntamento per sabato 19 ottobre. Per partecipare bisogna iscriversi online entro mercoledì 16

Paolo Colombo: “La manutenzione è cura e comporta attaccamento ai luoghi e una connessione profonda con il nostro territorio”

LECCO – La data da segnare in rosso sull’agenda è quella di sabato 19 ottobre, per l’appuntamento con l’niziativa denonimata “Sasso a Sasso” promossa dal Cai Lecco attraverso la quale si effettuerà la manutenzione della Mulattiera Cereda-Montalbano (sentiero N. 944), un tracciato secolare che attraversa una delle zone più suggestive del nostro territorio.

Dopo il successo delle due giornate di aprile, che hanno visto oltre 90 volontari impegnati nella riscoperta e pulizia del sentiero, ora si torna sul campo per completare l’opera. L’iniziativa, aperta a tutta la cittadinanza, rappresenta non solo un’occasione per prendersi cura di un sentiero storico, ma anche un’opportunità per coltivare il legame con il territorio.

“Prendersi cura di questi percorsi, soprattutto quelli così antichi, significa curare anche se stessi, nel fisico e nella mente,” si legge nel comunicato diramato dal Cai Lecco, che invita con passione chi percorre i sentieri a piedi, di corsa o in bicicletta a partecipare attivamente. Durante i mesi estivi, i volontari della sezione hanno eseguito ben quattro interventi di sfalcio per garantire la fruibilità del sentiero, segno di un impegno continuo e costante. “La manutenzione è cura – spiega Paolo Colombo coordinatore del Gruppo sentieri del CAI Lecco – e comporta non solo un attaccamento ai luoghi, ma anche una connessione profonda con il nostro territorio”.

La giornata inizierà alle 8:30 con il ritrovo in località Cereda (Lecco), presso Via Valsecchi, capolinea della linea 4 del bus Gaggio-Cereda. Gli organizzatori invitano i partecipanti a limitare l’uso dell’auto, preferendo salire a piedi dal parcheggio vicino alle scuole di San Giovanni, a soli 10 minuti di cammino dal punto di ritrovo. Dopo un’introduzione e la formazione delle squadre di lavoro, alle 12:30 ci sarà una pausa per il pranzo offerto dagli Alpini di Bressanella, con la ripresa dei lavori prevista per le 14:00. La giornata si concluderà alle 17:00, con la possibilità per i partecipanti di cimentarsi nel restauro e nella costruzione di muri a secco, una tecnica antica che aggiunge ulteriore fascino a questo tipo di iniziative.

L’evento, completamente gratuito, richiede solo un abbigliamento adeguato e guanti da lavoro, mentre gli attrezzi necessari saranno forniti dall’organizzazione. Per partecipare è necessario iscriversi entro mercoledì 16 ottobre tramite il modulo online.