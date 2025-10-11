Menopausa. Asst Lecco promuove incontri di sensibilizzazione per la Giornata mondiale

Tre giorni di incontri gratuiti e attività informative dedicate alla salute e al benessere delle donne in menopausa

“La menopausa è un periodo che può influenzare profondamente il benessere fisico, emotivo e relazionale della donna”

LECCO – In occasione della Giornata mondiale della Menopausa, che si celebra il 18 ottobre, Fondazione Onda ETS promuove l’(H) Open Weekend sulla Menopausa, dal 17 al 19 ottobre, coinvolgendo gli ospedali premiati con il Bollino Rosa.

L’Asst di Lecco, attraverso i propri presidi ospedalieri e territoriali, partecipa attivamente all’iniziativa promuovendo numerose attività di sensibilizzazione rivolte alle donne. “Gli incontri e gli interventi hanno l’obiettivo di informare sui cambiamenti legati alla menopausa e sulle strategie comportamentali, diagnostiche e terapeutiche utili non solo ad alleviare i disturbi a breve termine, ma anche a prevenire o ridurre le possibili complicanze nel medio-lungo periodo” spiegano da Asst Lecco.

Francesca Merzagora, Presidente Fondazione Onda ETS, sottolinea: “Quello della menopausa è un tema di cui si parla, ma spesso viene trattato in modo superficiale, portando molte donne a convivere passivamente e in silenzio con i sintomi di questa fase di profondo cambiamento”.

“Con l’aumento della prospettiva di vita, oggi una donna può trascorrere in menopausa circa trent’anni: un periodo lungo e delicato, in cui un’informazione corretta, una prevenzione consapevole e, quando necessario, un trattamento adeguato dei sintomi possono contribuire significativamente a migliorare la qualità della vita e a limitare l’insorgenza di problematiche croniche degenerative nel lungo periodo – prosegue Merzagora – Per questo motivo, proprio nell’anno del nostro ventennale, come Fondazione Onda ETS siamo fieri di rinnovare il nostro impegno al fianco delle donne con questa nuova edizione dell’Open Weekend”.

“La menopausa non è solo un cambiamento biologico, ma un periodo che può influenzare profondamente il benessere fisico, emotivo e relazionale della donna – continua Marco Trivelli, Direttore Generale Asst Lecco – Investire nella prevenzione significa agire in modo tempestivo per ridurre il rischio di patologie correlate come malattie cardiovascolari, osteoporosi e disturbi cognitivi. È nostro dovere garantire percorsi di cura personalizzati, accessibili e multidisciplinari, affinché ogni donna possa affrontare questa fase con serenità e consapevolezza”.

Queste le iniziative messe in campo dall’Asst di Lecco: