Merate cerca volontari per far ripartire il Piedibus

Servono nuovi volontari disposti ad accompagnare i bambini nel tragitto casa-scuola

MERATE – Con l’inizio del nuovo anno scolastico, il Comune di Merate rilancia un progetto tanto utile quanto sostenibile: il Piedibus. Per garantire la sua ripartenza, l’Amministrazione comunale lancia un appello alla cittadinanza: servono nuovi volontari disposti ad accompagnare i bambini nel tragitto casa-scuola.

Il funzionamento del Piedibus è semplice e ormai collaudato: un gruppo di bambini si reca a scuola a piedi, lungo un percorso prestabilito, guidato da più adulti che garantiscono sicurezza e puntualità, proprio come se si trattasse di un vero autobus. Ogni partecipante è dotato di pettorina, copertura assicurativa e di tutto il necessario per spostarsi senza rischi.

Chi può partecipare? I volontari ideali sono genitori, nonni, zii, ma anche studenti e cittadini tra i 18 e i 79 anni che abbiano voglia di dedicare un po’ del proprio tempo alla comunità. Non servono particolari impegni: ciascuno può contribuire secondo le proprie disponibilità.

Perché aderire al Piedibus? I vantaggi sono molteplici: permette ai bambini di fare esercizio fisico, imparare a orientarsi nel proprio paese, conoscere le regole di educazione stradale e sviluppare indipendenza. È anche un’occasione per stringere nuove amicizie, ridurre il traffico e l’inquinamento, e limitare gli assembramenti all’ingresso delle scuole, diminuendo così i contatti tra adulti. Tutto questo, gratuitamente.

Gli interessati a diventare “Volontari Piedibus” possono scaricare il modulo dal sito del Comune di Merate e consegnarlo all’Ufficio Protocollo (protocollo@comune.merate.lc.it)