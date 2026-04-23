Mercatino regionale francese, a Lecco torna l’evento tra sapori e artigianato d’Oltralpe

Dal 24 al 26 aprile in piazza Garibaldi oltre 80 formaggi, vini, dolci e prodotti tipici dalla Francia

Apertura dalle 12 alle 20 venerdì e dalle 9 alle 20 sabato e domenica; l’iniziativa coinvolge operatori francesi con esperienza internazionale

LECCO – Torna a Lecco il Mercatino Regionale Francese, che dal 24 al 26 aprile animerà piazza Garibaldi con profumi, sapori e colori d’Oltralpe. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con LTM Lecco, propone un’ampia selezione di prodotti enogastronomici e artigianali legati alla tradizione francese.

Cuore dell’evento sarà l’offerta gastronomica, con oltre ottanta tipi di formaggi provenienti dalle diverse regioni francesi, abbinati a un’ampia gamma di vini, dallo Champagne al Bordeaux fino al sidro. Non mancheranno salumi aromatizzati con spezie ed erbe, così come le specialità dolci, tra cui biscotti bretoni con oltre venti varietà di ripieno, cioccolatini e i celebri macarons.

A completare l’esperienza, lo spazio dedicato alla boulangerie proporrà baguette, croissants e prodotti da forno appena sfornati, mentre sarà presente anche un’area gastronomica con crepes e altre specialità da gustare calde.

Accanto all’enogastronomia, il mercatino offrirà anche una selezione di prodotti artigianali provenienti in particolare dalla Provenza e dalla Costa Azzurra, come tovaglie, saponi, lavanda, essenze e borse in paglia, oltre a profumi, cosmetici e accessori moda da Parigi.

L’evento è promosso da un gruppo di operatori commerciali francesi con esperienza internazionale e, negli anni, ha registrato una crescita significativa, arrivando nel 2025 a toccare oltre 25 città del centro-nord Italia. Ospitato nei centri storici, il mercatino punta a valorizzare gli spazi urbani e a contribuire al rilancio del commercio locale, offrendo ai visitatori un’esperienza caratterizzata da una ricca varietà di colori, profumi e prodotti tipici.

Gli orari di apertura sono i seguenti: venerdì dalle 12 alle 20, sabato e domenica dalle 9 alle 20.