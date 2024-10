Mercato, cantieri ed eventi: le modifiche alla viabilità della prossima settimana

Ecco tutti i provvedimenti

LECCO – Tra le modifiche alla viabilità della prossima settimana, il Comune di Lecco segnala in maniera particolare quelle determinate dall’allestimento del mercato in centro di mercoledì 9 ottobre, che prevedono dalle 5 alle 15 il divieto di sosta con rimozione forzata in piazza Mazzini (area a parcheggio, eccetto area sosta residente fronte civici 13 e 3), in via Nazario Sauro e in piazza Garibaldi; la sospensione del senso unico di circolazione e l’istituzione del doppio senso in piazza Mazzini, dal civico 13 al civico 3; il divieto di transito in piazza Mazzini, nel tratto compreso tra il civico 15, piazza Garibaldi e l’area a parcheggio, in via Nazario Sauro, dal varco Ztl a piazza Garibaldi e in piazza Garibaldi; il divieto di transito e la sospensione dei pass Ztl (eccetto residenti e attività di carico e scarico) in via Roma, nel tratto compreso tra piazza XX Settembre e via Carlo Cattaneo e in via Cavour, nel tratto compreso tra via Cairoli e piazza Garibaldi; la sospensione della rilevazione degli accessi Ztl da via Nazario Sauro; l’obbligo di dare la precedenza e l’obbligo di svolta a sinistra in via Roma, all’intersezione con via Carlo Cattaneo, la direzione obbligatoria dritto per i veicoli transitanti in viale Costituzione in direzione lungo Lario Isonzo, all’altezza dell’ingresso all’area a parcheggio di piazza Mazzini.

Vi segnaliamo le seguenti ulteriori modifiche alla viabilità della prossima settimana:

corso PROMESSI SPOSI, altezza civico 21, restringimento regolamentato tramite movieri per lavori sulla rete idrica l’11 ottobre;

via RENZO, altezza civico 10, restringimento regolamentato tramite movieri per lavori sulla rete idrica il 10 ottobre;

via FIUME, altezza civico 2, restringimento regolamentato tramite movieri per lavori sulla rete idrica l’8 ottobre;

via DIGIONE, divieto di transito in direzione viale Dante per lavori di completamento rotatoria dalle 9 alle 17 del 9 ottobre;

via ONGANIA, divieto di transito – via RESINELLI sospensione senso unico di marcia, istituzione doppio senso di circolazione con accesso e uscita da Largo Montenero, istituzione limite massimo di velocità 30 Km/h e divieto di sosta con rimozione forzata negli stalli individuati con segnaletica verticale – via SAN NICOLÒ, intersezione con via Resinelli, obbligo di svolta a destra, per costruzione rete di teleriscaldamento, dalle 9 del 7 ottobre alle 18 dell’8 novembre.

Infine, per lo svolgimento dell’evento “Una casa di ferro e di vento” che si terrà presso la libreria Volante giovedì 10 ottobre è istituto il divieto di transito in via Bovara dal civico 28 al civico 34, anche per i veicoli autorizzati ad accedere alla ZTL, dalle 18 fino al termine dell’iniziativa.

Nel fine settimana, per consentire lo svolgimento delle attività previste per l’apertura del parco “L’isola della felicità” in via Fra’ Galdino, è istituito il divieto di transito dalle 13 alle 18 di sabato 5 ottobre. A questo collegamento il provvedimento, mentre in occasione della processione religiosa della Comunità Pastorale Madonna del Rosario in programma domenica 6 ottobre alle 16.45 è istituito il divieto di transito, limitatamente al tempo strettamente necessario al passaggio dei fedeli, in via Visconti, attraversamento piazza Manzoni, attraversamento viale Dante, via Roma e piazza Cermenati (arrivo in Basilica di San Nicolò). A questo collegamento il provvedimento viabilistico.

Per maggiori informazioni:

Servizio viabilità – 0341 481233

Servizio manutenzione – 0341 481371