Mercato e cantieri, come cambia la viabilità in città la prossima settimana

LECCO – Il Comune segnala le seguenti modifiche alla viabilità della prossima settimana, che si aggiungono a quelle determinate dall’allestimento del mercato in centro, in programma mercoledì 29 ottobre:

via TIMAVO, dal civico 4 all’intersezione con via ai Monti, restringimento regolamentato tramite movieri per realizzazione collegamento fibra ottica dal 27 al 31 ottobre;

via PILONI, altezza civico 1, restringimento regolamentato tramite movieri per realizzazione collegamento fibra ottica dal 27 al 31 ottobre;

via QUARTO, altezza civici 29 e 33, restringimento per rimessa in quota e sostituzione chiusino dal 27 al 31 ottobre;

via ANTONIO BONAITI, tratto compreso tra i civici 8 e 55, divieto di transito dalle 9 del 27 ottobre alle 17 del 28 novembre;

via CAIROLI, tratto compreso tra i civici 65 e 37, restringimento per fresatura e ripristini stradali il 29 ottobre;

via TONIO DA BELLEDO, altezza via Turbada, restringimento regolamentato tramite movieri per realizzazione allaccio rete bassa tensione dal 30 ottobre al 3 novembre;

via FIGINI altezza civico 15, divieto di transito per allacciamento acque meteoriche dalle 8 alle 17 il 30 e 31 ottobre.

Per maggiori informazioni:

Servizio viabilità – 0341 481316

Servizio manutenzione – 0341 481371