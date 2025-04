Mercato in centro, al via la nuova stagione. Si pensa anche ai rioni

Da domani e fino a novembre il mercato del mercoledì sarà in centro, sabato invece resterà alla Piccola

Comune e Confcommercio pensano anche ad una sperimentazione nei rioni dove mancano i negozi di vicinato

LECCO – Il mercato cittadino torna in centro città: da domani, 30 aprile, fino al 12 novembre, i sessanta banchi del mercato del mercoledì saranno in Piazza Garibaldi e in Piazza Mazzini. Ad annunciarlo il Comune di Lecco insieme a Confcommercio Lecco e Confesercenti.

“Il mercato in centro piace, lo abbiamo visto gli scorsi anni e quest’anno abbiamo fatto un ulteriore sforzo – ha spiegato l’assessore all’Attrattività Territoriale Giovanni Cattaneo – per 9 mesi l’anno si terrà in forma stabile in centro mentre il sabato rimarrà alla Piccola con l’obiettivo di andare incontro alle diverse esigenze dei clienti che in quella sede trovano un parcheggio più comodo”. Per tre sabati estivi – il 12 luglio, il 9 agosto e il 13 settembre – i banchi del sabato (una novantina in totale) si sposteranno in centro, tra Piazza Garibaldi, Piazza Mazzini e Piazza Affari.

Cattaneo ha annunciato il prossimo passo, portare alcuni banchi del mercato nei rioni dove i negozi di vicinato mancano: “Più servizio, più vicini, più possibilità – ha detto l’assessore – Lecco si conferma laboratorio per testare nuove soluzioni per il commercio in un mondo in cui le esperienze di acquisto sono in profonda trasformazione”. Come spiegato, Comune e Confcommercio hanno già sondato la disponibilità di alcuni ambulanti a trasferire i propri banchi nei quartieri della città: “L’obiettivo è riuscire a fare partire la sperimentazione già quest’anno”.

Soddisfazione è stata espressa dal direttore di Confcommercio Lecco Alberto Riva: “Da sempre siamo favorevoli alla possibilità di portare le bancherelle in centro: dopo la sperimentazione del 2023 e l’ottimo riscontro nel 2024 siamo contenti che l’amministrazione comunale di Lecco abbia deciso di riproporre anche quest’anno il mercato in centro al mercoledì. Partiremo più tardi a causa dei lavori del teleriscaldamento che hanno interessato la zona, ma contiamo già in una buona risposta da parte della clientela. Come abbiamo già ribadito, il mercato in centro fa bene alla cttà, ai residenti e anche ai negozi di vicinato oltre che agli ambulanti. Questo risultato è frutto di un dialogo costruttivo impostato con il Comune di Lecco, che ringraziamo per la disponibilità, e con Fiva Lecco e con tutti gli ambulanti”.

Cesare Rossi, vice direttore di Confesercenti Bergamo, ha ribadito l’importanza dell’iniziativa, sottolineando il momento difficile che il settore degli ambulanti sta attraversando: “Manca il ricambio generazionale, è un problema oggettivo che come sappiamo affligge diversi altri settori. Per questo motivo stiamo portando avanti dei progetti nelle scuole dedicati alla ‘professione dell’ambulante’, sperando di sensibilizzare sull’importanza di questo mestiere di prossimità e vicinanza ai cittadini”.