MESGA 2026, studenti lecchesi in primo piano alla sfida di meccatronica

Al Mechatronic Solutions Game brillano gli istituti lecchesi: Badoni e Fiocchi tra i protagonisti della competizione

La vittoria va all’Istituto Betty Ambiveri, ma il territorio lecchese si conferma centrale

LECCO – C’è anche Lecco tra i protagonisti della terza edizione di MESGA – Mechatronic Solutions Game, il concorso di meccatronica promosso da M.S. Ambrogio e rivolto agli studenti degli istituti tecnici di Bergamo e Lecco.

L’edizione 2026, conclusa il 15 aprile a Cisano Bergamasco, ha visto la partecipazione di quattro scuole, tra cui due realtà lecchesi: l’IIS Badoni e l’ISS Fiocchi. Complessivamente sono scese in campo 12 squadre per un totale di 70 studenti, numeri in crescita rispetto agli anni precedenti.

Se il primo posto è stato conquistato da una delle squadre dell’Istituto Betty Ambiveri di Presezzo – già vincitore dell’edizione 2023-2024 – Lecco conferma il proprio ruolo di rilievo nella formazione tecnica. Lo scorso anno, infatti, era stato proprio l’IIS Badoni a salire sul gradino più alto del podio, a dimostrazione della continuità e della qualità del lavoro svolto sul territorio.

Il concorso si distingue per il suo approccio concreto: agli studenti viene proposto un problema reale, direttamente collegato ai processi produttivi aziendali. In questa edizione, i team si sono confrontati con la progettazione di un sistema di assemblaggio automatico, lavorando su parametri tecnici realistici.

Non solo teoria, ma un vero percorso progettuale: ogni squadra ha raccontato il proprio lavoro attraverso video sintetici, mettendo in campo non solo competenze tecniche ma anche capacità comunicative, sempre più centrali nel mondo del lavoro.

Il valore dell’iniziativa è stato sottolineato dal presidente e CEO Mario Sangalli: “Questa iniziativa, fortemente voluta dall’azienda per promuovere le opportunità che il mondo industriale offre a giovani ingegnosi e volenterosi, ha registrato ogni anno un’adesione sempre più partecipata. In questa edizione, abbiamo constatato come le tecnologie a disposizione degli studenti possano rappresentare un potenziale enorme, se utilizzate con intelligenza, oppure rivelarsi un ostacolo, se utilizzate con superficialità”.

“Nella situazione geopolitica attuale, che ci propone quotidianamente scenari orientati al conflitto e alla distruzione, il mondo imprenditoriale ha l’occasione di proporre ai giovani scenari alternativi, in cui si sentano protagonisti con le loro idee e percepiscano nell’innovazione un valore sociale, che consente di costruire il futuro con positività”, ha concluso Sangalli.

Un tema particolarmente attuale anche per gli istituti lecchesi, da sempre attenti all’innovazione e al rapporto con il tessuto produttivo locale.

Sulla stessa linea il direttore generale Marco Ruggeri, che ha evidenziato il ruolo delle competenze trasversali: “Non si tratta solo di risolvere un quesito ingegneristico. I ragazzi sono chiamati a lavorare in gruppo, a confrontarsi, a gestire le differenze e a convergere verso un obiettivo comune. Quest’anno, il Comitato Tecnico Scientifico ha osservato come l’Intelligenza Artificiale sia stata utilizzata da diversi gruppi. E questo è un dato positivo: non utilizzarla significherebbe restare fermi. È uno strumento che può offrire spunti preziosi, ma deve rimanere tale”.

“Alcune presentazioni ci hanno fatto riflettere: fino a pochi anni fa eravamo noi a utilizzare strumenti digitali per raccontare le nostre idee. Oggi il rischio, se non si è consapevoli, è quello opposto: diventare semplici esecutori di contenuti generati dall’IA. L’Intelligenza Artificiale può supportare, suggerire, accelerare, ma non può sostituire la capacità di comprendere, valutare e scegliere. Le idee devono restare delle persone. Il messaggio ai ragazzi è chiaro: studiate, approfondite e sviluppate competenze trasversali, oggi fondamentali quanto quelle tecniche. Tutte le materie contribuiscono a formare menti elastiche e aperte, ed è esattamente questo ciò di cui abbiamo bisogno”, ha concluso Ruggeri.

Per gli studenti lecchesi coinvolti, MESGA rappresenta un’importante occasione di confronto diretto con il mondo industriale, un’esperienza concreta che contribuisce a rafforzare competenze e consapevolezza.

Anno dopo anno, il concorso si consolida come ponte tra scuola e impresa, offrendo ai giovani la possibilità di misurarsi con sfide reali e di comprendere come le proprie conoscenze possano tradursi in soluzioni concrete. Un percorso che, anche per il territorio lecchese, conferma il valore strategico della formazione tecnica nello sviluppo futuro.