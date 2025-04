Meteo. Inizio settimana variabile, poi un deciso miglioramento

Dopo un lunedì incerto sui rilievi, da martedì 29 aprile prevale il bel tempo

Ponte del Primo Maggio salvo: si prevede tempo stabile e soleggiato su tutto il territorio

LECCO – Dopo un inizio di settimana ancora caratterizzato da un po’ di variabilità, specialmente in montagna, il tempo sembra promettere bene per i prossimi giorni, rassicurando chi sta organizzando una fuga dal lavoro per il ponte del Primo Maggio.

Oggi, lunedì, è previsto un cielo irregolarmente nuvoloso, soprattutto sui rilievi, dove sono attese deboli precipitazioni tra la mattina e il pomeriggio. Sulla pianura, invece, già dalla mattina si faranno spazio delle progressive schiarite. Le temperature minime rimarranno stabili o in lieve calo, mentre le massime inizieranno un lento ma costante rialzo. Lo zero termico nel pomeriggio sarà posizionato attorno ai 2700 metri, con venti deboli provenienti da est o sud, sia in pianura che in quota.

Da martedì 29 aprile, però, l’atmosfera cambierà volto: il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, con precipitazioni poco probabili. Le temperature massime saliranno ulteriormente, regalando giornate piacevoli e luminose, mentre le minime si manterranno stabili. I venti, deboli ovunque, contribuiranno a mantenere il clima mite senza fastidi particolari.

La tendenza positiva non si esaurirà a metà settimana. Mercoledì 30 aprile e giovedì 1° maggio, Festa dei Lavoratori, un robusto campo di alta pressione garantirà condizioni di tempo stabile e soleggiato su tutta la regione. Una notizia che fa sorridere chi ha in programma un lungo ponte di quattro giorni: sarà possibile godersi escursioni, gite fuori porta o semplicemente qualche ora di relax all’aria aperta.