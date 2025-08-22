Meteo. Weekend di instabilità quello di sabato 23 e domenica 24 agosto

Le previsioni di ARPA Lombardia annunciano tempo variabile, con alternaza di schiarite a precipitazioni

LECCO – Il fine settimana del 23 e 24 agosto in Lombardia si preannuncia variabile e a tratti instabile. Dopo una settimana caratterizzata dal caldo e da improvvisi temporali, sabato e domenica porteranno un quadro più mosso, con alternanza di schiarite e precipitazioni.

Per sabato 23 agosto 2025, le previsioni di ARPA Lombardia indicano un cielo poco nuvoloso con ampie schiarite in pianura nelle prime ore della giornata. Non mancheranno tuttavia precipitazioni deboli o molto deboli sparse, con la possibilità di rovesci e temporali soprattutto sull’Appennino. Le temperature minime in pianura sono attese in aumento, attorno ai 19 gradi, mentre le massime scenderanno fino a circa 27 gradi. Lo zero termico si collocherà tra i 3400 e i 3600 metri, con tendenza all’aumento dal pomeriggio a partire dai settori occidentali. I venti soffieranno deboli orientali in pianura, in attenuazione col passare delle ore, mentre in montagna prevarrà una ventilazione debole e variabile con locali raffiche.

Domenica 24 agosto il cielo si presenterà generalmente poco nuvoloso o nuvoloso, con precipitazioni deboli concentrate sui rilievi. Le temperature saranno in calo, più marcato proprio nelle aree montane. Lo zero termico oscillerà tra i 3400 e i 3900 metri. In pianura i venti soffieranno deboli o moderati da est durante la giornata, con una progressiva attenuazione verso sera; in montagna prevarranno brezze deboli, ma non mancheranno raffiche più intense.

Il quadro meteorologico resta quindi improntato a una variabilità costante: “La disposizione dei flussi da nord-ovest porterà una fase di tempo blandamente stabile che si manterrà fino a martedì, con una non trascurabile probabilità di precipitazioni che accompagnerà ogni giornata”, spiegano gli esperti di ARPA.