Lecco. Sport e tecnologia, tre giorni di convegno al Politecnico

In scena il workshop “Ieee-Star 2024, International Workshop on Sport Technology and Research”

A parteciparvi oltre 60 ricercatori da tutto il mondo per trattare il tema della ricerca e dell’innovazione sportiva

LECCO – Al Polo Territoriale di Lecco si sono conclusi i tre giorni dedicati al workshop “Ieee-Star 2024, International Workshop on Sport Technology and Research“, promosso da Ieee- Institute of Electrical and Electronics Engineers, in collaborazione con il Politecnico di Milano-Polo territoriale di Lecco, con il patrocinio di Univerlecco, Gen26-Programma Educativo di Milano Cortina 2026 e del Comune di Lecco. Il seminario si è svolto da lunedì 8 a mercoledì 10 luglio.

“Tra gli obiettivi di Ieee vi è il miglioramento della qualità della vita attraverso la conoscenza e l’applicazione delle nuove tecnologie, e lo sport rappresenta uno dei settori più promettenti in termini di investimenti in ricerca e innovazione. Il workshop ha visto la partecipazione di oltre 60 ricercatori provenienti da Europa, Asia e Nord America, che hanno evidenziato il ruolo centrale dello sport come strumento di sviluppo sociale ed economico”, spiegano gli organizzatori.

“Le sessioni tecniche hanno trattato temi emergenti e rilevanti in tutte le aree della ricerca e dell’innovazione sportiva, dalle teorie di base alle applicazioni pratiche: monitoraggio fisiologico nello sport, sensori indossabili e sistemi di misurazione, metriche di allenamento e analisi dei dati, tracciamento dei dispositivi, tecnologie multimediali e informatiche, simulazioni e modelli matematici, tecnologie di supporto al coaching e all’allenamento, supporto tecnologico nella medicina dello sport e nella riabilitazione, intelligenza artificiale per lo sport, e-sport e sport virtuali, monitoraggio dell’attività e fitness, monitoraggio dei parametri corporei, costruzione di comunità sportive, abbigliamento intelligente, sport nelle città intelligenti, nutrizione sportiva applicata, monitoraggio ambientale e sport, attrezzature sportive innovative, standard per i test delle attrezzature sportive, ambiente e sport, e tecnologia assistiva nello sport per disabili” commentano gli organizzatori dello workshop.

Il congresso ha rappresentato un’occasione di networking per i ricercatori del Polo Territoriale di Lecco, che sono entrati in contatto con importanti realtà di ricerca a livello mondiale, gettando le basi per future collaborazioni di ricerca.

“Il congresso è alla terza edizione, dopo le due edizioni precedenti realizzate dall’Università di Trento. Il numero di partecipanti è in continua crescita e il livello delle presentazioni molto alto, segno che la comunità scientifica sta rispondendo con grande interesse e impegno. Abbiamo avuto un’importante occasione di confronto con tante realtà italiane ed estere e alcune di esse daranno i propri frutti anche nel campo della didattica, con opportunità di nuove esperienze per gli studenti della track di Sport Engineering. I risultati ci motivano a continuare su questa strada e a pensare già alle prossime edizioni”, conclude così il professor Marco Tarabini, membro del comitato tecnico-scientifico dell’evento e co-direttore del laboratorio Human Performance Lab del Polo di Lecco.