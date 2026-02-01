Milano-Cortina 2026: la Fiamma Olimpica arriva a Lecco tra l’emozione della gente

Sul palco di piazza Garibaldi, il dottor Piero Poli ha acceso il braciere olimpico

Una vera e propria folla assiepata in centro per assistere all’evento

LECCO – Il lungolago e le piazze del centro si sono riempite di spettatori e Lecco ha potuto vivere una giornata storica, nel segno dello sport. Nel pomeriggio di oggi – dopo il percorso in Valtellina e le tappe a Colico e Mandello – la Fiamma Olimpica ha fatto il suo ingresso nella nostra città e con l’apertura del Villaggio Olimpico in Piazza Garibaldi è iniziata ufficialmente la festa verso Milano-Cortina 2026.

La fiaccola dei Giochi invernali è arrivata in città per la sua tappa numero 56: un viaggio iniziato da Olimpia, alla volta di Roma per attraversare, poi, tutte le regioni italiane.

L’apertura del villaggio olimpico

Alle 17 in piazza Garibaldi ha aperto il Villaggio Olimpico, cuore pulsante dell’evento lecchese, con un fitto programma di interventi, racconti e momenti celebrativi per accompagnare l’arrivo della fiaccola. La gente, in fila già molto tempo prima, ha potuto avvicinarsi al braciere e vivere un pomeriggio di emozionante attesa.

Un mare di persone hanno voluto assistere allo spettacolo aperto dall’esibizione degli Sbandieratori di Primaluna a cui è seguito l’Inno d’Italia eseguito con i flauti di pan dalle formazioni folkloristiche dei Picett del Grenta di Valgreghentino e dei firlinfeu Renzo e Lucia di Acquate. Spazio anche all’esibizione della Fanfara Bersaglieri di Lecco, mentre i ragazzi di Enaip Lecco hanno presentato la torta Resegone che quest’anno compie 20 anni.

Presenti, nella folla, anche le autorità lecchesi, il Prefetto Paolo Ponta, il questore Stefania Marrazzo, il Prevosto don Bortolo Uberti, i vertici militari e molti sindaci del territorio.

I valori dello sport raccontati dai campioni lecchesi

Sul palco – introdotti dai due presentatori Gianluca Castelnuovo e Sergio Comi – gli assessori Giovanni Cattaneo, all’Attrattività Turistica, e Emanuele Torri, allo Sport: “Lecco vuole fare la sua parte in questa bellissima festa – hanno detto -. La nostra città e la nostra Provincia sono al primo posto da nella promozione dello sport tra i bambini. Abbiamo tantissime eccellenze”.

Il presidente dello Sci Club Lecco, Arturo Montanelli, invece, ha rimarcato la partecipazione alle Olimpiadi Milano Cortina dell’atleta Tommaso Sala: “E’ cresciuto con noi, in un percorso di sport e di vita”. Anche Andrea Mauri, presidente del Panathlon di Lecco si è soffermato sui fondamentali valori dello sport; mentre il prorettore del Politecnico di Milano polo di Lecco Marco Tarabini ha ricordato come la tecnologia del Politecnico sia presente alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

Fra gli ospiti sul palco anche Kwadzo Klokpah, campione paralimpico di canoa; Jennifer Isacco, bronzo nel bob alle Olimpiadi di Torino del 2006; Paola Pozzoni, storica campionessa di sci di fondo e Alice Marcelli, campionessa di arrampicata dei Ragni di Lecco.

In video-collegamento, invece, il ginnasta lecchese Lorenzo Bonicelli, introdotto dal presidente della Ghislanzoni Gal Paolo Gilardoni: “Per me la vita da sportivo è iniziata a 4 anni, è sempre stato di più di semplice sport, è stata una filosofia. Il mio percorso sportivo è stato interrotto da un evento imprevisto, che però non ha spento la fiamma dello sportivo che arde dentro di me”.

Beatrice Colli dei Ragni di Lecco, ha partecipato alle Olimpiadi di Parigi nell’arrampicata: “Sono stata catapultata in un mondo che non pensavo di raggiungere, è stata una scelta giorno per giorno. Ora punto a Los Angeles”.

L’intervento del sindaco di Lecco, Mauro Gattinoni

“Sport per noi vuol dire educazione, vuol dire disciplina, coraggio, sfida, squadra. Sport vuol dire futuro – dice il primo cittadino di Lecco Mauro Gattinoni -. Lecco è una grande fucina di sportivi, abbiamo i ‘campioni della porta accanto’. Lecco ha il lago, ha le montagne, un paesaggio unico, Lecco abbraccia gli sportivi. Ma il messaggio vero delle Olimpiadi deve essere un messaggio di pace”.

La galleria fotografica dal Villaggio Olimpico

1 di 49

La staffetta dei tedofori

Puntuale alle 18.30, dalla zona Caviate, è partita la staffetta dei 22 tedofori – ognuno dei quali ha percorso la propria frazione di 200 metri – con il passaggio prima da Piazza Cermenati, poi sul Lungolario Isonzo, fino a Corso Matteotti, Via Volta e Via Cavour.

I tre tedofori ufficiali scelti dal Comitato Olimpico per la tappa lecchese sono stati Nausicaa Dell’Orto, a capo della nazionale italiana di flag football; Emanuele Mauri, telecronista e imitatore lecchese; e Piero Poli, ex canottiere medaglia d’oro nel quattro di coppia a Seul 1988, oggi primario di Traumatologia e Ortopedia all’Ospedale Manzoni di Lecco.

A questi si sono aggiunti i tre tedofori scelti dal Comune di Lecco: Marco Cariboni, ex presidente della storica Canottieri Lecco; Lisa Guerrera, atleta di Oltretutto ’97, la più medagliata negli sport invernali del territorio ed esempio luminoso di talento e inclusione e Severino Aondio, 93 anni, “atleta simbolo” della Resegup.

L’accensione del braciere olimpico

La Fiamma Olimpica – dopo aver attraversato Lecco – è arrivata al Villaggio Olimpico. Negli ultimi metri, ha percorso via Cavour, attraversato il corridoio creato tra la folla di piazza Garibaldi prima di salire sul palco, fino al braciere.

“Più emozionante di quando ho vinto le Olimpiadi, là ero preparato, oggi è stata una cosa nuova”, ha commenta con tanta emozione il campione di canottaggio Piero Poli, è stato lui l’ultimo tedoforo a cui è stato affidato il compito di accendere il braciere.

E’ il messaggio di pace del Sindaco Gattinoni a chiudere una serata che resterà nella storia della città: “Oggi è stata una giornata di storia per la nostra città le cui vie sono state attraversate dalla Fiamma Olimpica che è il miglior simbolo dello sport, dei valori che lo sport rappresenta e tra tutti il più importante, il valore della pace”.