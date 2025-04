Milano Cortina 2026. Le torce olimpiche svelate oggi: il 1° febbraio 2026 il passaggio da Lecco

Le torce che illumineranno i Giochi si chiamano “Essential”.

MILANO – A Milano e Osaka, in due eventi simultanei, alla Triennale di Milano e all’Expo 2025 in Giappone, sono state presentate ufficialmente le torce olimpiche e paralimpiche dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026.

A fare da madrine all’evento che si è svolto oggo, quattro icone dello sport italiano: Stefania Belmondo e Bebe Vio a Milano, Martina Caironi e Carolina Kostner a Osaka. Quattro volti capaci di incarnare lo spirito dei Giochi e l’emozione del cammino verso l’appuntamento olimpico.

Le torce si chiamano “Essential” e portano la firma dello Studio Carlo Ratti Associati, con un design tutto italiano che unisce minimalismo e avanguardia tecnologica. Realizzate da Eni – Premium Partner dei Giochi – in collaborazione con Versalis e Cavagna Group, presentano una finitura cangiante e riflettente, con sfumature blu e verdi per la versione olimpica e toni bronzei per quella paralimpica. “Essential rappresenta un tributo all’eccellenza del design italiano”, spiegano gli organizzatori. “Non sono un semplice oggetto, ma un’icona”.

Oltre all’estetica, è la sostanza a colpire: torce leggere, riutilizzabili, composte da materiali riciclati e alimentate da bio-GPL prodotto da scarti e residui alimentari. Una scelta che parla di sostenibilità, innovazione e rispetto per l’ambiente, temi centrali in questa edizione dei Giochi.

Il Viaggio della Fiamma, che prenderà il via ufficialmente il 26 novembre 2025 da Olimpia, vedrà la torcia accendersi in Italia a Roma il 4 dicembre. Dopo 63 giorni, 60 città e 12mila chilometri attraverso tutte le 110 province italiane, arriverà a Milano per la Cerimonia di Apertura il 6 febbraio 2026. E sì, passerà anche da Lecco: l’appuntamento è fissato per sabato 1° febbraio 2026.

Sarà un momento speciale per la nostra città, un’occasione per sentirsi parte di un evento globale e vivere da vicino lo spirito olimpico. Un passaggio simbolico, certo, ma anche carico di emozione e significato. “La Fiamma Olimpica e la Fiamma Paralimpica sono simboli di unità e pace – si legge nel comunicato – invitando ogni persona a partecipare a un evento di assoluta rilevanza globale”.

Anche la Fiamma Paralimpica avrà il suo viaggio, più breve ma altrettanto denso di significato: partirà il 24 febbraio 2026 da Stoke Mandeville, nel Regno Unito, per poi sfilare per 2.000 chilometri in 11 giorni attraverso l’Italia, fino all’arrivo all’Arena di Verona per la Cerimonia di Apertura dei Giochi Paralimpici il 6 marzo.

Le torce “Essential” saranno esposte da maggio alla Triennale di Milano e, in parallelo, per tutta la durata dell’Expo all’interno del Padiglione Italia a Osaka. Al termine dei Giochi, la torcia olimpica entrerà nella collezione permanente del Museo Olimpico di Losanna.

Un oggetto iconico che racconta il viaggio di una Fiamma, e con essa quello di un’intera nazione pronta a unirsi sotto i valori dello sport, della pace e della condivisione.