Minori in comunità, dalla Regione 2,6 milioni per 322 piccoli Comuni

Le risorse serviranno a coprire le spese sostenute nel 2025 per l’accoglienza di minori allontanati dalla famiglia per disposizione dell’Autorità giudiziaria

Tra i Comuni beneficiari anche 33 realtà del territorio lecchese. Mauro Piazza: “Si tratta di una misura concreta e necessaria”

LECCO – Sono 2,6 milioni di euro le risorse straordinarie che Regione Lombardia mette a disposizione dei piccoli Comuni per contribuire alle spese sostenute per l’accoglienza dei minori allontanati dal nucleo familiare su disposizione dell’Autorità giudiziaria.

La misura è stata approvata dalla Giunta regionale, su iniziativa dell’assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità Elena Lucchini, e si aggiunge alla quota ordinaria del Fondo Sociale Regionale. Il contributo è destinato ai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che nel 2025 hanno sostenuto costi per l’inserimento dei minori in strutture residenziali, tra cui comunità educative, comunità familiari e alloggi per l’autonomia.

“Sin dal mio insediamento – ha dichiarato l’assessore Elena Lucchini – raccogliendo le istanze degli amministratori locali, ho posto la questione dei crescenti costi sociali legati all’accoglienza dei minori allontanati dalle famiglie all’attenzione di tutti i livelli istituzionali”.

Secondo quanto riferito dall’assessore, il contributo punta a dare continuità al sostegno rivolto alle amministrazioni locali. Le risorse aggiuntive, reperite in sede di assestamento di bilancio, serviranno anche quest’anno a sostenere i piccoli Comuni sui quali ricadono i costi sociali e finanziari dell’inserimento dei minori nelle strutture.

La rilevazione effettuata dalla Regione Lombardia sui costi sostenuti nel 2025 ha coinvolto complessivamente 322 Comuni, che hanno rendicontato una spesa di 14.138.124,23 euro, pari a circa 14,14 milioni di euro. La spesa media è stata di circa 43.900 euro per Comune.

La quota straordinaria sarà ripartita proporzionalmente ai costi sostenuti nel 2025 e dovrà essere utilizzata esclusivamente per coprire le spese relative all’accoglienza nelle comunità educative, nelle comunità familiari e negli alloggi per l’autonomia.

“Si tratta – ha spiegato Lucchini – di un intervento che andrà così a favorire sia la tutela dei minori allontanati dalla famiglia e inseriti nelle comunità educative, sia le amministrazioni locali, 322 in totale i Comuni sostenuti da questo intervento”.

Tra i territori interessati c’è anche quello lecchese. Sono 33 i Comuni indicati nell’elenco dei beneficiari riferiti all’Ats della Brianza: Abbadia Lariana, Ballabio, Bellano, Casargo, Cassina Valsassina, Dervio, Esino Lario, Lierna, Premana, Primaluna, Veduggio con Colzano, Bulciago, Cesana Brianza, Colle Brianza, Costa Masnaga, Malgrate, Rogeno, Sirone, Airuno, Barzago, Brivio, Cassago Brianza, Cernusco Lombardone, Imbersago, La Valletta Brianza, Osnago, Paderno d’Adda, Viganò, Burago di Molgora, Camparada, Mezzago, Roncello e Ronco Briantino.

Per l’Ats della Brianza il totale assegnato è di 331.068,46 euro.

Il riparto complessivo riguarda le diverse Ats lombarde. All’Ats di Pavia sono destinati 296.940,96 euro per 44 Comuni; all’Ats della Città metropolitana di Milano 310.152,60 euro per 32 Comuni; all’Ats dell’Insubria 714.262,37 euro per 70 Comuni; all’Ats della Montagna 182.581,71 euro per 25 Comuni; all’Ats di Bergamo 305.944,39 euro per 47 Comuni; all’Ats di Brescia 178.660,33 euro per 33 Comuni; infine all’Ats della Val Padana 294.903,40 euro per 38 Comuni.

“Si tratta di una misura concreta e necessaria – dichiara il Sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia, Mauro Piazza – che permette di sostenere i Comuni più piccoli, spesso chiamati a far fronte a spese significative per garantire la tutela dei minori allontanati dal nucleo familiare su disposizione dell’Autorità giudiziaria”.

La quota straordinaria è composta da 2.600.000 euro del Fondo Sociale Regionale 2026 e da ulteriori 14.514,22 euro di risorse residue del Fondo Sociale Regionale dell’annualità 2025.

“La tutela dei minori richiede responsabilità e collaborazione tra tutti i livelli istituzionali – ha aggiunto Lucchini –. Regione Lombardia conferma il proprio ruolo di supporto ai Comuni e agli Ambiti territoriali, intervenendo laddove l’impatto della spesa sociale rischia di essere maggiormente significativo”.

Le risorse saranno trasferite da Regione Lombardia alle Ats in un’unica tranche. Ulteriori 14.514,22 euro risultano già nella disponibilità delle Agenzie. Saranno poi gli Ambiti territoriali a provvedere all’erogazione delle somme ai Comuni entro i termini previsti dal provvedimento.

“Regione Lombardia è vicina ai territori – prosegue Piazza – e riconosce il ruolo fondamentale dei Comuni nel garantire protezione, accoglienza e percorsi educativi ai minori in situazioni di fragilità. Con questo provvedimento diamo continuità a un sostegno che negli anni si è dimostrato essenziale per molte amministrazioni”.

La Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità procederà quindi con un decreto dedicato al riparto delle risorse, alle modalità di utilizzo e alla rendicontazione attraverso le Agenzie di Tutela della Salute (ATS).