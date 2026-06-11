MITICA, da settembre nuovi corsi gratuiti per aiutare le PMI a innovare e crescere

Si amplia l’offerta formativa di MITICA, il progetto Interreg Italia-Svizzera dedicato alle micro, piccole e medie imprese

Da settembre partiranno nuovi corsi gratuiti organizzati da Politecnico di Milano, AITI e ATED

LECCO – Nuove opportunità formative per le micro, piccole e medie imprese grazie a MITICA – Modelli Innovativi di Trasferimento alle Imprese di Competenze Avanzate, il progetto Interreg Italia-Svizzera nato per accompagnare le aziende in percorsi concreti di crescita, innovazione e rafforzamento delle competenze.

A partire da settembre prenderanno il via nuovi corsi gratuiti rivolti alle MPMI italiane e svizzere, erogati in modalità blended attraverso la piattaforma del progetto. Il percorso formativo combina webinar online, momenti di approfondimento sincroni e workshop in presenza, con l’obiettivo di offrire strumenti immediatamente applicabili alla gestione aziendale.

I corsi in partenza da settembre

Tra le proposte organizzate dal Politecnico di Milano figura il corso dedicato all’interpretazione delle proprietà dei materiali metallici per uso industriale. Il percorso approfondirà le principali leghe utilizzate nei processi produttivi, analizzandone caratteristiche, prestazioni e applicazioni per consentire alle imprese scelte più consapevoli nella progettazione e nella produzione.

Sempre il Politecnico propone il percorso “Flussi intelligenti: ottimizzare logistica e supply chain”, focalizzato sull’analisi e sul miglioramento dei flussi logistici, della gestione delle scorte e della catena di fornitura. L’obiettivo è aiutare le aziende a individuare inefficienze e rendere più efficaci i processi operativi.

Spazio anche all’innovazione tecnologica con il corso dedicato all’automazione flessibile e all’introduzione dei robot collaborativi, i cosiddetti cobot. Il percorso permetterà a imprenditori e tecnici di valutare vantaggi, costi e applicazioni concrete di queste soluzioni nei processi produttivi.

Le proposte da ottobre

Da ottobre l’offerta si arricchirà con il corso “L’impresa del futuro: cultura aziendale, attrattività, leadership e gestione del cambiamento”, organizzato da AITI – Associazione Industrie Ticinesi. Il programma affronterà temi sempre più centrali per le PMI, come employer branding, responsabilità sociale, organizzazione aziendale e valorizzazione delle risorse umane.

Tra le novità figura anche il percorso “Security Awareness”, promosso da ATED – Associazione Ticinese Evoluzione Digitale, che fornirà strumenti pratici per aumentare la consapevolezza digitale e difendersi dalle principali minacce informatiche, dal phishing agli accessi non autorizzati.

In programma inoltre un corso dedicato al disegno tecnico nello sviluppo prodotto, pensato per le imprese manifatturiere che vogliono migliorare la comunicazione tecnica tra progettazione, produzione, fornitori e clienti, riducendo errori e inefficienze.

Come partecipare

Le iscrizioni sono già aperte e i posti disponibili saranno assegnati in ordine cronologico.

Per le imprese italiane possono partecipare le micro, piccole e medie aziende che dispongono di almeno una sede legale o operativa iscritta al Registro Imprese di una Camera di Commercio lombarda. Per le imprese svizzere, invece, l’accesso è riservato alle aziende iscritte al Registro di commercio del Canton Ticino.

MITICA è un progetto transfrontaliero che punta a favorire il trasferimento di competenze avanzate alle imprese, rafforzandone la competitività attraverso formazione qualificata e strumenti innovativi.

L’offerta completa dei corsi e le modalità di iscrizione sono consultabili sul portale dedicato del progetto.

Per informazioni: info@mitica-interreg.org