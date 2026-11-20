Agli Stati Generali dei Trasporti del 19 novembre presentati gli investimenti regionali e la richiesta di finanziamenti adeguati per garantire i servizi

Fontana chiede risorse certe e tempi di erogazione affidabili: “Non possiamo costruire la mobilità di domani senza assicurare quella di oggi”

MILANO – Quasi 419 milioni di euro all’anno di risorse regionali per sostenere il trasporto pubblico locale, mentre sul fronte dell’innovazione proseguono gli investimenti in nuovi treni, autobus a impatto zero e sistemi digitali per i biglietti. Sono alcuni dei numeri e degli obiettivi emersi dagli Stati Generali dei Trasporti 2.0, l’iniziativa promossa da Regione Lombardia che ha riunito a Palazzo Lombardia, a Milano, rappresentanti delle istituzioni, enti locali, aziende e operatori del settore.

Ad aprire i lavori, giovedì 19 novembre, sono stati il presidente della Regione Attilio Fontana e l’assessore ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile Franco Lucente. Al centro del confronto la necessità di garantire risorse adeguate al trasporto pubblico, accompagnando al tempo stesso la modernizzazione dei servizi.

“Il trasporto pubblico locale e, in generale, la mobilità attraversano un passaggio decisivo: mentre le nuove forme di finanziamento devono entrare a regime, il digitale apre nuove possibilità per organizzare i servizi. Questi percorsi devono procedere insieme, senza che l’incertezza sulle risorse rallenti l’innovazione o ricada su chi si sposta ogni giorno per lavorare e studiare”, ha dichiarato Fontana.

Il governatore ha ricordato l’impegno economico sostenuto negli ultimi anni dalla Regione, quantificato in 419 milioni di euro all’anno di risorse proprie. Una cifra che, secondo Fontana, rende necessario individuare finanziamenti adeguati, con criteri chiari e tempi di erogazione certi. «Non possiamo costruire la mobilità di domani senza assicurare quella di oggi», ha sottolineato.

Tra gli esempi di innovazione già avviati, Fontana ha citato il treno a idrogeno sulla tratta Brescia-Iseo-Edolo e la piattaforma regionale per la digitalizzazione dei titoli di viaggio. Progetti che, nelle intenzioni della Regione, dovranno contribuire a rendere il sistema più efficiente e accessibile.

Il presidente ha richiamato anche il ruolo della collaborazione tra pubblico e privato, evidenziato in occasione del recente centenario della quotazione in Borsa di FNM. Un modello che, secondo Fontana, rappresenta un elemento centrale per lo sviluppo del sistema lombardo.

I numeri del trasporto regionale danno la misura della dimensione del servizio: ogni giorno viaggiano 780.000 passeggeri sui treni e 3,6 milioni di persone sui mezzi su gomma. Complessivamente, ha ricordato il governatore, si tratta del 30% del trasportato nazionale.

Sul fronte del rinnovo dei mezzi, l’assessore Lucente ha annunciato che sono ormai 214 i nuovi treni entrati in servizio, per un investimento complessivo di 1,7 miliardi di euro. Sulla linea Brescia-Iseo-Edolo sono stati destinati 14 convogli a idrogeno, mentre entro la fine del 2027 inizieranno le consegne di altri 20 treni, di cui 12 Caravaggio e 8 Donizetti. I mezzi sono stati acquistati da FNM e finanziati nell’ambito del contratto di servizio con Trenord.

Anche il trasporto su gomma è interessato dal processo di rinnovamento: sulle strade lombarde circolano già oltre 1.000 autobus a impatto zero.

Un altro capitolo riguarda la bigliettazione digitale. Regione Lombardia sta portando avanti il progetto di un sistema unico che permetta ai cittadini di utilizzare autobus, treni, tram, metropolitane e battelli attraverso un’unica modalità digitale di accesso e pagamento.

È già stata adottata la piattaforma regionale Csr Digitale, destinata a gestire i titoli di viaggio integrati e a favorire l’interoperabilità tra i sistemi dei diversi operatori. Un primo passaggio concreto è atteso nei prossimi mesi nell’area Stibm Milano-Monza, con l’integrazione tra Atm e Trenord.

Nel corso degli Stati Generali è stato inoltre illustrato uno studio per una nuova linea ferroviaria tra Segrate, nel Milanese, e Crema, in provincia di Cremona. Il collegamento, lungo 42 chilometri, dovrebbe inserirsi nel sistema della futura fermata Segrate Porta Est M4, con l’obiettivo di migliorare le connessioni tra il Cremasco, Milano e l’aeroporto di Linate.

La Regione ha affidato a Ferrovie Nord uno studio di fattibilità per valutare la realizzazione di una nuova infrastruttura ferroviaria parallela al corridoio della Paullese. Il tracciato ipotizzato raggiungerebbe Peschiera Borromeo per poi proseguire verso nord, collegandosi alla linea Rfi Milano-Treviglio in corrispondenza della futura stazione di Segrate Porta Est.

Da qui sarebbe possibile raggiungere il Passante ferroviario e le principali stazioni milanesi, oltre a creare connessioni con le linee metropolitane M2, M3 e M4, l’aeroporto di Linate e tre importanti poli universitari: Città Studi, Bicocca e MIND.

Lucente ha poi illustrato l’obiettivo di ampliare progressivamente la gestione diretta della rete ferroviaria da parte di Ferrovie Nord. Attualmente la società gestisce 336 chilometri di infrastruttura sui oltre 2.000 chilometri complessivi della rete lombarda. L’intenzione è aumentare questa quota attraverso un percorso condiviso con Rfi e gli altri soggetti coinvolti, arrivando alla costituzione di una vera e propria Rete Ferroviaria Lombarda.

Gli Stati Generali sono stati anche l’occasione per presentare due accordi di collaborazione con altrettante regioni confinanti, Piemonte e Valle d’Aosta, con ricadute sui collegamenti ferroviari interregionali.

L’intesa con la Regione Piemonte prevede il prolungamento della linea S50 da Malpensa fino a Novara, creando un collegamento diretto lungo l’asse Bellinzona-Lugano-Mendrisio-Varese-Malpensa-Novara. Il servizio interesserà territori nei quali vivono complessivamente oltre 650.000 persone, offrendo un collegamento trasversale tra Piemonte, Lombardia occidentale e Svizzera senza dover transitare dal nodo ferroviario di Milano.

L’avvio è previsto per il 1° marzo 2027, con una frequenza di un treno diretto ogni ora. La prima partenza da Novara verso Malpensa sarà prevista poco prima delle 5, mentre l’ultima corsa dall’aeroporto in direzione Novara è programmata intorno alle 23.30. L’offerta sarà calibrata sulle esigenze dei passeggeri aerei, con collegamenti per i voli in partenza dalle 7 e per quelli in arrivo fino alle 22.30 circa.

Infine, il protocollo d’intesa con la Regione Valle d’Aosta punta a sviluppare collegamenti ferroviari diretti tra Milano e Aosta. L’obiettivo è attivare un servizio stabile, con particolare attenzione alle giornate di venerdì, sabato, domenica e festivi, anche per sostenere gli spostamenti turistici.

La concreta attivazione del collegamento sarà possibile dopo il completamento dei lavori di elettrificazione della linea Chivasso-Aosta, attualmente previsto per giugno 2027.