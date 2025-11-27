Mobilità sostenibile, in città entrano in servizio quattro nuovi bus elettrici

L’acquisto rientra nel più ampio progetto di rinnovo della flotta del Trasporto Pubblico Locale per il quale il Comune di Lecco ha ottenuto due finanziamenti

I nuovi bus saranno attivi sulle linee 1, 2, 3, 7 e 8

LECCO – Entreranno in servizio nei prossimi giorni i quattro nuovi autobus elettrici acquistati da Linee Lecco, un ulteriore passo nel progetto di rinnovo e modernizzazione della flotta cittadina. Si tratta di modelli Iveco E-Way da 10,90 metri, capaci di trasportare fino a 71 passeggeri – 18 seduti e 53 in piedi – e progettati per garantire anche il trasporto di una persona con disabilità, grazie allo spazio dedicato e alle dotazioni di bordo.

Soddisfazione da parte della presidente di Linee Lecco, Agnese Massaro, che commenta così l’arrivo dei nuovi mezzi: “Siamo molto contenti e ci auguriamo di soddisfare sempre di più le esigenze dell’utenza e del trasporto pubblico locale. Con questo importante potenziamento ‘green’ della nostra flotta stiamo realizzando una parte del cambiamento che oggi la mobilità impone”.

I nuovi bus si aggiungono ai primi quattro elettrici, entrati in servizio nell’agosto 2024. L’acquisto rientra nel più ampio progetto di rinnovo della flotta del Trasporto Pubblico Locale, per il quale il Comune di Lecco ha ottenuto due finanziamenti – uno ministeriale e uno dal Pnrr – per un totale di quasi 12 milioni di euro.

Il contributo del Pnrr copre inoltre parte dei costi per la realizzazione delle infrastrutture di ricarica presso la sede della società: un tassello essenziale per garantire la piena operatività della flotta elettrica.

I quattro nuovi bus elettrici saranno impiegati sulle seguenti tratte urbane:

– Linea 1: Calolziocorte – Laorca

– Linea 2: Circolare Destra

– Linea 3: Circolare Sinistra

– Linea 7: Calolzio – Ospedale – Ballabio – Resinelli

– Linea 8: Rancio – Germanedo