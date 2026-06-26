Monopattini elettrici, controlli della Polizia Locale a Lecco: sanzionata metà dei conducenti fermati

Controlli mirati effettuati mercoledì 24 giugno: multe per monopattini privi del contrassegno identificativo e conducenti senza casco

L’assessore alla Polizia Locale Caterisano: “I monopattini non sono il problema, lo diventa l’uso scorretto”

LECCO – La metà dei conducenti di monopattino elettrico controllati dalla Polizia Locale è stata sanzionata. È il risultato dei controlli mirati effettuati nella mattinata di mercoledì 24 giugno, organizzati per verificare il rispetto delle nuove disposizioni del Codice della strada e aumentare la sicurezza della circolazione.

Le verifiche hanno riguardato in particolare l’utilizzo del casco e la presenza del contrassegno identificativo obbligatorio sui monopattini elettrici. Le sanzioni sono state elevate nei confronti dei conducenti che circolavano senza idoneo casco di protezione e dei veicoli privi della targa prevista dalla normativa.

Il Comune ricorda che dal 16 maggio tutti i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica devono essere dotati del contrassegno identificativo. Un’ulteriore novità entrerà invece in vigore dal 16 luglio, quando scatterà l’obbligo dell’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi.

“I monopattini non sono il problema in sé, lo diventa l’uso scorretto – sottolinea l’assessore alla Polizia Locale del Comune di Lecco, Marco Caterisano –. Abbiamo visto tutti come, senza regole e senza attenzione, possano trasformarsi in un pericolo per chi li utilizza e per gli altri. Per questo i controlli sono giusti e necessari: servono a prevenire, a far rispettare le norme e a ribadire che sulla sicurezza non si scherza”.

L’attività di controllo rientra nelle iniziative della Polizia Locale finalizzate a contrastare le violazioni del Codice della strada e a promuovere una circolazione più sicura, anche alla luce delle nuove regole introdotte per i monopattini elettrici.