Monte Barro, passeggiata naturalistica alla scoperta di flora e fauna con WWF Lecco

Sabato 27 giugno escursione gratuita nel Parco Monte Barro con gli esperti di WWF Lecco, Ente Parco e Centro Flora Autoctona

Ritrovo al parcheggio del Cappello degli Alpini e percorso lungo il Sentiero delle Torri

GALBIATE – Una mattinata immersi nella natura per conoscere da vicino la ricca biodiversità del Monte Barro. È quanto propone WWF Lecco, in collaborazione con Ente Parco Monte Barro e Centro Flora Autoctona, con la Passeggiata naturalistica alla scoperta di flora e fauna, in programma sabato 27 giugno, dalle 9 alle 12.

L’escursione, gratuita e aperta al pubblico, prenderà il via dal parcheggio del Cappello degli Alpini. Da qui i partecipanti percorreranno il Sentiero delle Torri, con una tappa nella piana di Prà Pozzetto, accompagnati dagli attivisti del WWF e dai naturalisti che illustreranno le caratteristiche dell’ambiente, della flora locale e dei progetti di tutela e conservazione portati avanti nel Parco.

L’iniziativa punta ad avvicinare cittadini e visitatori alla conoscenza del patrimonio naturale del Monte Barro, uno dei siti di maggiore interesse naturalistico del territorio lecchese.

“Vogliamo mostrare la bellezza e la fragilità di questo ecosistema. Il Monte Barro è un sito di importanza comunitaria e conoscerlo è il primo passo per imparare a proteggerlo”, spiegano gli organizzatori.

L’evento è rivolto ad adulti e ragazzi a partire dai 10 anni, purché accompagnati. La partecipazione è gratuita, ma è richiesta la prenotazione obbligatoria fino a esaurimento dei posti disponibili.

Gli organizzatori consigliano di indossare abbigliamento adatto a un’escursione in ambiente montano – scarponcini o scarpe da trekking, vestiti comodi e cappello – e di portare con sé una borraccia d’acqua.

Per informazioni e prenotazioni è possibile consultare il sito di WWF Lecco.