Motorizzazione Civile: proposta della Provincia per evitare il trasferimento a Como

Questa mattina l’incontro in Prefettura a Lecco

Necessarie valutazioni giuridiche e il concorso di altri enti, il Prefetto ha aggiornato la riunione per una valutazione definitiva

LECCO – C’è speranza per evitare il trasferimento a Como degli uffici della Motorizzazione Civile e mantenerli a Lecco, questo grazie ad una proposta avanzata dalla Provincia di Lecco.

La possibile soluzione è stata avanzata questa mattina dalla Provincia di Lecco durante l’incontro che si è svolto questa mattina, venerdì, presieduto dal Prefetto Sergio Pomponio per fare il punto sulla situazione a fronte dell’imminente trasferimento che invece si vorrebbe scongiurare.

Al tavolo erano presenti il Consigliere Regionale Mauro Piazza, il Presidente della Provincia Alessandra Hofmann, il Vice Sindaco di Lecco Simona Piazza, il Direttore Generale della Direzione Generale Territoriale del Nord Ovest Ing. Antonello Persano, il Direttore Generale della Direzione Generale Lombardia dell’Agenzia del Demanio Massimiliano Iannelli, il delegato della Camera di Commercio di Como-Lecco e il Dirigente dell’U.T.R. di Lecco Paolo Diana.

Durante l’incontro si è discusso delle criticità espresse da utenti e dipendenti riguardo al programmato trasferimento, che aveva portato a uno stato di agitazione. Le istituzioni locali e le associazioni di categoria si sono mostrate disponibili a mantenere un presidio a Lecco per garantire la continuità dei servizi di sportello e lo svolgimento degli esami di guida.

Il Prefetto ha tracciato le linee di un intervento sinergico tra enti e associazioni di categoria, coordinato dalla Camera di Commercio, per individuare spazi idonei per i servizi della Motorizzazione, senza oneri aggiuntivi per il pubblico e rispettando il programma nazionale di razionalizzazione degli uffici.

Durante la riunione odierna, sono stati valutati i risultati dei sopralluoghi nelle strutture offerte dal territorio, che si sono rivelati solo parzialmente positivi. Tuttavia, è emersa una proposta della Provincia di Lecco: un appartamento che potrebbe temporaneamente soddisfare le esigenze della Motorizzazione per il front-office e le aule d’esame.

Essendo necessarie ulteriori valutazioni giuridiche e il concorso di altri enti, sia pubblici che privati, il Prefetto ha aggiornato la riunione del Tavolo per una valutazione definitiva delle soluzioni proposte.