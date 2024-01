Muoversi in ambiente innevato, tre incontri con l’Uoei Lecco

Tre appuntamenti nel mese di gennaio su come affrontare la montagna con la neve in sicurezza

Martedì 9 gennaio il primo incontro teorico con Stefano Ravasio Istruttore Nazionale di Sci Alpinismo del Cai

LECCO – L’Uoei Lecco, dopo il successo del corso per muoversi in ferrata, organizza tre incontri teorico-pratici su come affrontare la montagna innevata in sicurezza. Di seguito il programma delle tre serate con le tematiche che verranno sviluppate di volta in volta (le lezioni teoriche si svolgono nella sede dell’Uoei Lecco in Corso Promessi Sposi 23/N alle ore 21).

Martedì 9 gennaio 2024

Movimentazione e sicurezza in ambiente innevato. Serata teorica con il relatore Stefano Ravasio Istruttore Nazionale di Sci Alpinismo (INSA) del Cai;

Movimentazione e sicurezza in ambiente innevato. Serata teorica con il relatore Istruttore Nazionale di Sci Alpinismo (INSA) del Cai; Mercoledì 24 gennaio 2024

Utilizzo di pala, sonda e Artva. Serata teorico-pratica in sede.

Utilizzo di pala, sonda e Artva. Serata teorico-pratica in sede. Mercoledì 31 gennaio 2024

Prova pratica in campo con con pala, sonda e Artva.

Le lezioni del 24 e 31 gennaio 2024 sono riservate ai soci Uoei in regola con il tesseramento 2024. Per chi non fosse tesserato basta iscriversi. In queste serate bisogna essere provvisti della propria attrezzatura (pala, sonda, Artva). Per informazione rivolgersi ai numeri 3711466722 (Fuoco) o 3485680987 (Mauro), oppure in sede Uoei Lecco in corso Promessi Sposi 23/N martedì e venerdì dalle 21.