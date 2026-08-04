Musei di Impresa, 99 mila euro per due progetti lecchesi

Luoghi espositivi capaci di raccontare storia, competenze e identità delle comunità produttive

Piazza: “Valorizziamo la memoria produttiva e la cultura d’impresa del territorio”

LECCO – Arrivano risorse regionali per due realtà lecchesi nell’ambito del bando “Musei di Impresa 2026”. Grazie al rifinanziamento di Regione Lombardia, che ha portato la dotazione complessiva della misura a 2,5 milioni di euro, saranno finanziati tutti i 49 progetti ammessi in graduatoria, compresi quelli presentati da Domus Nova – Architettura d’Interni Srl e dall’Azienda Agricola Vitivinicola La Costa di Crippa Claudia, per un contributo complessivo di 99.000 euro.

A sottolineare l’importanza del risultato per il territorio è il Sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia Mauro Piazza: “Il finanziamento dei due progetti lecchesi rappresenta un risultato molto positivo per la nostra provincia e conferma la qualità delle progettualità espresse dal territorio. I musei d’impresa non sono semplicemente luoghi espositivi, ma strumenti capaci di raccontare la storia, le competenze e l’identità delle nostre comunità produttive”.

Nel dettaglio, il bando sostiene:

Domus Nova – Architettura d’Interni Srl , con un contributo di 50.000 euro per la valorizzazione della storia e dell’evoluzione aziendale attraverso un percorso museale dedicato;

, con un contributo di 50.000 euro per la valorizzazione della storia e dell’evoluzione aziendale attraverso un percorso museale dedicato; Azienda Agricola Vitivinicola La Costa di Crippa Claudia, con il progetto “Radici – Vigna e Territorio”, finanziato con 49.000 euro per promuovere la cultura vitivinicola locale e il legame tra impresa, paesaggio e tradizioni del territorio.

“Si tratta di due esperienze diverse ma accomunate dalla capacità di valorizzare eccellenze che rappresentano al meglio il nostro territorio – prosegue Piazza -. Da un lato una realtà affermata nel settore del design e dell’architettura d’interni, dall’altro un progetto che racconta il patrimonio agricolo e vitivinicolo delle colline lecchesi. Entrambi contribuiscono a preservare la memoria del lavoro e a trasmettere alle nuove generazioni il valore del saper fare, dell’innovazione e della cultura d’impresa”.

Il Sottosegretario sottolinea infine il valore strategico dell’iniziativa regionale: “Ringrazio l’assessore allo Sviluppo economico Guido Guidesi per aver voluto rifinanziare il bando, garantendo il sostegno a tutti i progetti ammessi. Investire nei musei d’impresa significa rafforzare il legame tra imprese e territorio, creare nuove opportunità di attrattività turistica e valorizzare quel patrimonio di storia, competenze e visione imprenditoriale che ha contribuito a rendere la Lombardia un modello di sviluppo riconosciuto a livello nazionale e internazionale. Anche attraverso questi interventi Lecco conferma la propria capacità di esprimere eccellenze e progettualità di qualità. Regione Lombardia continuerà a sostenere iniziative che raccontano la nostra identità produttiva e contribuiscono alla crescita culturale, economica e turistica delle comunità locali”.