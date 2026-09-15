Musei e cultura, i numeri dell’estate lecchese: “Vogliamo un’offerta sempre più dinamica”

Villa Manzoni è il polo museale più visitato tra maggio e agosto, segue Palazzo Paure. Bene anche gli accessi all’Infopoint di Piazza XX Settembre

14.991 accessi alla mostra di Hokusai, visitabile fino al 27 settembre

LECCO – Oltre 14.900 ingressi alla mostra dedicata a Hokusai dalla sua apertura, più di 11.500 accessi a Villa Manzoni tra aprile e agosto e migliaia di visitatori negli altri poli museali cittadini. Lecco punta sul turismo culturale e i numeri degli ultimi mesi raccontano un interesse significativo sia da parte dei visitatori sia degli stessi lecchesi. A fare il punto sono i dati relativi agli ingressi nelle sedi del Simul e all’attività dell’Infopoint di piazza XX Settembre.

Tra maggio e agosto, Villa Manzoni è risultata la sede museale più frequentata con 6.422 ingressi, seguita da Palazzo Paure con 3.178, Palazzo Belgiojoso con 2.513, dal Planetario con 2.124 e dalla Torre Viscontea con 2.071 accessi.

Dalla sua inaugurazione (ad aprile) ad agosto gli ingressi complessivi a Villa Manzoni sono stati 11.507. Il picco è stato registrato proprio nel mese di aprile, con 5.085 ingressi, seguito da maggio con 3.471, mentre a giugno gli accessi sono stati 900, a luglio 762 e ad agosto 1.289. Il dato è legato anche all’apertura della villa e alla possibilità, dal 3 aprile al 2 maggio, di accedere gratuitamente per i residenti a Lecco e per le istituzioni e gli enti con sede legale in città. Nel solo mese di aprile sono stati 2.079 gli accessi gratuiti, ai quali si sono aggiunti altri 210 ingressi gratuiti il 2 maggio.

Significativo anche il dato relativo alle scuole: 1.442 studenti hanno visitato Villa Manzoni ad aprile, seguiti da altri 1.405 a maggio e da 17 nel mese di giugno.

Grande interesse anche per la mostra dedicata a Hokusai, che dalla data di apertura – 21 marzo – ha fatto registrare 14.991 accessi. La mostra sarà visitabile a Palazzo Paure fino al 27 settembre.

Nel giorno di Ferragosto, giorno in cui i musei del Simul sono rimasti aperti, sono stati registrati 11 ingressi alla Torre Viscontea, 145 a Palazzo Paure, di cui 115 legati alle mostre temporanee, 54 a Villa Manzoni e 8 a Palazzo Belgiojoso.

Numeri che, secondo l’assessore al Turismo Cinzia Bettega, confermano la volontà dell’amministrazione di investire sulla cultura. “La città di Lecco intende puntare con decisione sulla valorizzazione di un turismo culturale, che si sposa con la forte domanda di cultura che gli stessi lecchesi continuano a manifestare attraverso la partecipazione numerosa ed entusiasta alle proposte di questo tipo. Ne sono testimonianza il successo delle mostre promosse dall’Amministrazione, delle visite guidate e delle iniziative di intrattenimento organizzate anche in collaborazione con Fondazione Teàtre Lecco, come l’apprezzatissimo Lecco Jazz Festival”.

L’obiettivo, prosegue l’assessore, è quello di rafforzare ulteriormente questa direzione: “Come? Offrendo ai visitatori un’esperienza completa: da un lato la possibilità di apprezzare le straordinarie bellezze naturalistiche del territorio, dall’altro un’offerta culturale capace di stimolare interesse, curiosità e partecipazione. In questo contesto si inserisce anche la promozione dei poli museali cittadini, che devono essere sempre più dinamici, aperti all’innovazione e capaci di accogliere nuove proposte e modalità di fruizione, in linea con le aspettative di un pubblico sempre più diversificato e attento”.

I dati dell’Infopoint

Per quanto riguarda l’Infopoint di piazza XX Settembre, a maggio sono stati registrati 1.688 accessi, con un incremento del 6,84% rispetto allo stesso mese del 2025, quando gli accessi erano stati 1.580. A giugno il dato è rimasto sostanzialmente stabile, con 1.441 accessi, in lieve calo dello 0,89% rispetto ai 1.454 dell’anno precedente.

Più marcata la flessione registrata nei mesi di luglio e agosto, ma il dato va letto tenendo conto della situazione dell’ufficio turistico: l’accesso da piazza XX Settembre è stato infatti interdetto a causa dei lavori in corso nel palazzo. A luglio gli accessi sono stati 1.326, contro i 1.786 del 2025, mentre ad agosto sono stati 1.141, rispetto ai 1.963 dello scorso anno.

Interessante anche il profilo dei visitatori. La Lombardia rappresenta la principale area di provenienza dell’utenza italiana: a maggio il 47,1% degli accessi, di cui il 28,76% costituito da utenti locali. Seguono Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna. Tra gli stranieri, invece, la Francia si conferma il Paese maggiormente rappresentato, davanti a inglesi, visitatori dell’Est Europa e tedeschi.

La tendenza è proseguita anche nei mesi successivi, con la Lombardia che ha rappresentato il 40,91% dell’utenza a giugno, l’84,67% a luglio e il 48,93% ad agosto. Tra gli utenti stranieri, i francesi restano stabilmente la presenza più consistente, confermandosi il principale mercato estero anche nel confronto con il 2025. Rispetto allo scorso anno sono inoltre aumentati, in termini percentuali, gli utenti italiani, francesi e spagnoli, mentre sono diminuiti tedeschi e britannici.

“Gli ingressi registrati all’Infopoint sono sicuramente interessanti, ma non essenziali a comprendere il trend del turismo sul territorio, di cui avremo contezza effettiva nelle prossime statistiche ufficiali, anche se una flessione a livello generale sembra già essere ipotizzata“, commenta Bettega. “Il nostro dato è in parte condizionato dalla chiusura dell’ingresso principale dell’ufficio turistico, da fine luglio, a causa di un cedimento di materiale dal davanzale sovrastante. Positivo è il dato di maggio e solo un lieve calo era stato registrato a giugno”.

L’assessore sottolinea anche come stiano cambiando le modalità con cui i visitatori organizzano i propri viaggi. “Sappiamo poi che sempre più persone oggi interrogano app e intelligenza artificiale per organizzare le vacanze. Sicuramente sarà importante investire anche in questa direzione, allo stesso tempo riteniamo centrale l’importanza di un presidio fisico in città per dare ai turisti tutte le informazioni che necessitano“.