Musica e festa alla RSA Borsieri di Lecco per i compleanni degli anziani ospiti

Nel pomeriggio di lunedì 25 maggio residenti coinvolti tra canzoni, ricordi ed emozioni insieme a “Gabriele e i suoi amici”
L’iniziativa è stata organizzata dalle educatrici Erica Panzeri e Lorena Invernizzi per celebrare i compleanni del mese
LECCO – Musica, sorrisi e momenti di condivisione alla Residenza sanitaria per anziani Borsieri di Lecco, dove nel pomeriggio di ieri, lunedì 25 maggio, sono stati festeggiati i compleanni dei residenti nati nel mese di maggio.
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