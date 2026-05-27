Musica e festa alla RSA Borsieri di Lecco per i compleanni degli anziani ospiti

Per l’occasione Erica Panzeri e Lorena Invernizzi, educatrici della struttura, hanno invitato Gabriele Bolis, Dario Bolis, Gilberto Garghentini, Giovanni Gilardi e Casto Pattarini, conosciuti come “Gabriele e i suoi amici”, per animare il pomeriggio dedicato ai festeggiamenti.

Voci e strumenti musicali hanno coinvolto i presenti nell’esecuzione di diversi brani scelti anche su richiesta degli ospiti, creando un clima di allegria, partecipazione ed emozione. Un momento che ha riportato ricordi e suscitato nostalgia tra i residenti della struttura.

“La musica è un mondo a sé stante, il cui linguaggio è comprensibile a tutti”, recita una frase di Stevie Wonder richiamata durante l’iniziativa, a sottolineare il valore della musica come strumento di condivisione e vicinanza anche in occasioni come quella vissuta alla RSA Borsieri.