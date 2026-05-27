Musica e festa alla RSA Borsieri di Lecco per i compleanni degli anziani ospiti

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rsa borsieri maggio 2026

Nel pomeriggio di lunedì 25 maggio residenti coinvolti tra canzoni, ricordi ed emozioni insieme a “Gabriele e i suoi amici”

L’iniziativa è stata organizzata dalle educatrici Erica Panzeri e Lorena Invernizzi per celebrare i compleanni del mese

LECCO – Musica, sorrisi e momenti di condivisione alla Residenza sanitaria per anziani Borsieri di Lecco, dove nel pomeriggio di ieri, lunedì 25 maggio, sono stati festeggiati i compleanni dei residenti nati nel mese di maggio.

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Per l’occasione Erica Panzeri e Lorena Invernizzi, educatrici della struttura, hanno invitato Gabriele Bolis, Dario Bolis, Gilberto Garghentini, Giovanni Gilardi e Casto Pattarini, conosciuti come “Gabriele e i suoi amici”, per animare il pomeriggio dedicato ai festeggiamenti.

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Voci e strumenti musicali hanno coinvolto i presenti nell’esecuzione di diversi brani scelti anche su richiesta degli ospiti, creando un clima di allegria, partecipazione ed emozione. Un momento che ha riportato ricordi e suscitato nostalgia tra i residenti della struttura.

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“La musica è un mondo a sé stante, il cui linguaggio è comprensibile a tutti”, recita una frase di Stevie Wonder richiamata durante l’iniziativa, a sottolineare il valore della musica come strumento di condivisione e vicinanza anche in occasioni come quella vissuta alla RSA Borsieri.

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